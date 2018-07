Radość futbolu kontra siła w ataku. Brazylia z Belgią powalczą o półfinał

Brazylijczycy rozpoczęli Mistrzostwa Świata w Rosji bardzo niemrawo. Po remisie ze Szwajcarią zaczęto spekulować, że „Canarinhos” jednak nie są tacy mocni, jak wydawali się podczas spotkań towarzyskich rozgrywanych przed turniejem. Później zaczęli grali coraz lepiej, co udowodnili w meczu z Meksykiem w 1/8 finału. Z kolei Belgia w fazie grupowej wygrała wszystkie mecze, a w fazie pucharowej długo męczyła się z Japonią. Patrząc na składy można spodziewać się, że w dzisiejszym spotkaniu padnie dużo bramek. Jak wiadomo, statystyki jednak nie grają, a o przebiegu meczu zdecyduje dyscyplina taktyczna. Obie drużyny mają jednak kim postraszyć w napadzie i obie są nastawione ofensywnie.

Faworyt kontra „czarny koń”

„Canarinhos” dysponują niesamowitą siłą rażenia w postaci Neymara, Coutinho oraz Gabriela Jesusa. Na rosyjskim turnieju formacja ofensywna nie zawsze spisywała się na miarę oczekiwań, a atakom Brazylijczyków często brakowało szybkości i płynności. Podopieczni Tite chcą jednak po 12 latach powrócić na szczyt i sięgnąć po tytuł najlepszej drużyny globu. By to zrobić, muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości oraz zaprezentować szybką, a przede wszystkim skuteczną grę. Ich rywale nie są chłopcami do bicia i również wyjdą do tego spotkania bojowo nastawieni.

Belgowie to od kilku lat turniejowa wielka niewiadoma. Już przed Euro 2016 byli typowani na „czarnego konia” imprezy. Oczekiwania zweryfikowała reprezentacja Walii, która już w ćwierćfinale odesłała „Czerwone diabły” do domu. Tym razem podopieczni Roberto Martineza chcą w końcu udowodnić, że mają potencjał, by osiągnąć wiele w światowym futbolu. Takie nazwiska jak Lukaku, De Bruyne czy Hazard przyprawiają o drżenie nóg obrońców w Premier League, ale nie zdążyły jeszcze udowodnić swojej wartości na szczeblu reprezentacyjnym. Spotkanie z Brazylią może być momentem przełomowym dla tej europejskiej drużyny. Pokonanie „Canarinhos” i awans do najlepszej czwórki świata będzie zapewne rozpatrywany jako niespodzianka, ale mniejszej kategorii. W końcu wielu kibiców podświadomie czuje, że miejsce w czołówce należy się Belgom.

Przewidywane składy według FIFA:

Brazylia: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis/Marcelo; Fernandinho, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus

Belgia: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Thomas Meunier; Marouane Fellaini, Eden Hazard; Romelu Lukaku

Gdzie obejrzeć mecz Brazylia – Belgia?

Mecz Brazylii z Belgią zostanie rozegrany w piątek 6 lipca o godz. 20 na stadionie w Kazaniu. Relacja NA ŻYWO zostanie przeprowadzona na Wprost.pl. Spotkanie będzie relacjonowane przez TVP1, TVP Sport oraz sport.tvp.pl. Początek studia przedmeczowego o 19:45.

