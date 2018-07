Kibice chcą powtórki meczu 1/8 finału MŚ. Petycję podpisało ponad 270 tys. osób

Kibice reprezentacji Kolumbii domagają się powtórki meczu z Anglią, ze względu na złe ich zdaniem decyzje arbitra. Mowa o dwóch sytuacjach ze spotkania z „Synami Albionu” w starciu 1/8 finału mundialu w Rosji.

Ponad 270 tys. podpisów

Fani „Los Cafeteros” są przekonani, że Mark Geiger nie powinien podyktować rzutu karnego dla Anglii. Przypomnijmy, że jedenastkę w drugiej połowie wykorzystał Harry Kane, który był faulowany przez Carlosa Sancheza. Na tym jednak nie koniec pretensji kolumbijskich fanów do sędziego z USA. Kibice nie mogą pogodzić się z faktem, że arbiter przerwał akcję „Los Cafeteros” , po której Carlos Bacca miałby szansę trafić do siatki.

Na stronie change.org powstała petycja o powtórzenie meczu 1/8 finału. Jej autorem jest student z Kolumbii Juan Diego García. Do tej pory pod apelem podpisało się ponad 270 tys. osób. García w uzasadnieniu petycji opisał dwie sporne sytuacje z meczu i wyraził nadzieję, że FIFA przeanalizuje to, co działo się na boisku w Moskwie.

Anglia w ćwierćfinale

Przypomnijmy, że Anglicy ostatecznie lepiej spisali się w serii jedenastek i wyeliminowali Kolumbię z turnieju. „Synowie Albionu” w kolejnej fazie mundialu zagrają ze Szwecją.

