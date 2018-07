NA ŻYWO: Brazylia – Belgia

13:09 Piłkarze Brazylii przygotowują się do meczu:

Mistrzostwa Świata w Rosji wkraczają w decydującą fazę. Odpadające drużyny zostają z niczym, ponieważ tracą szansę na walkę o końcowe trofeum. Z kolei zwycięskie reprezentacje gwarantują sobie rozegranie dwóch kolejnych spotkań. Zarówno Brazylijczycy jak i Belgowie mają ogromny apetyt na walkę o tytuł najlepszej drużyny globu. To spotkanie elektryzuje nie tylko kibiców obu ekip, ale także sympatyków piłki nożnej na całym świecie. Czy Neymar weźmie ciężar gry na swoje barki i wprowadzi kolegów do półfinału? A może to Lukaku do spółki z Hazardem rozpracują defensywę rywali? Przed nami starcie gwiazd, które wyłoni ekipę ubiegającą się o najwyższe trofeum.

Przewidywane składy według FIFA:

Brazylia: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis/Marcelo; Fernandinho, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus

Belgia: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Thomas Meunier; Marouane Fellaini, Eden Hazard; Romelu Lukaku

Gdzie obejrzeć mecz Brazylia – Belgia?

Mecz Brazylii z Belgią zostanie rozegrany w piątek 6 lipca o godz. 20 na stadionie w Kazaniu. Relacja NA ŻYWO zostanie przeprowadzona na Wprost.pl. Spotkanie będzie relacjonowane przez TVP1, TVP Sport oraz sport.tvp.pl. Początek studia przedmeczowego o 19:45.

