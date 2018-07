Duże wyróżnienie dla polskiego sędziego. Będzie pracował przy meczu Brazylia – Belgia

FIFA w środę 4 lipca podała listę sędziów, którzy zostali desygnowani do pracy przy kolejnej fazie Mistrzostw Świata. Wśród nich nie ma Szymona Marciniaka, który wrócił już do Polski. Duże wyróżnienie spotkało za to Pawła Gila, który z powodzeniem pracuje przy systemie VAR. Arbiter będzie wspomagał w Moskwie głównego arbitra odpowiedzialnego za system wideoweryfikacji.

Jeden z dziesięciu

Ćwierćfinał między Brazylią i Belgią poprowadzi Serb Milorad Mazic. Zespołem odpowiedzialnym za system VAR pokieruje z kolei Włoch Daniele Orsato. Będzie mu pomagał m.in. Paweł Gil, który jest jednym z ośmiu sędziów desygnowanych do pracy przy systemie przez UEFA. Dwaj pozostali pracują z ramienia CONMEBOL, czyli południowoamerykańskiej konfederacji piłki nożnej.

Gdzie obejrzeć mecz Brazylia – Belgia?

Mecz Brazylii z Belgią zostanie rozegrany w piątek 6 lipca o godz. 20 na stadionie w Kazaniu. Relacja NA ŻYWO zostanie przeprowadzona na Wprost.pl. Spotkanie będzie relacjonowane przez TVP1, TVP Sport oraz sport.tvp.pl. Początek studia przedmeczowego o 19:45.