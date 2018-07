Czas na pierwszy mecz ćwierćfinału MŚ. O której godzinie początek spotkania Urugwaj - Francja?

Czytaj także:

Przewidywane składy:

Urugwaj: Fernando Muslera - Martin Caceres, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt - Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Luis Suarez, Edinson Cavani/Cristhian Stuani.

Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; N’Golo Kante, Paul Pogba - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Corentin Tolisso - Olivier Giroud.

Gdzie odbędzie się mecz Urugwaj - Francja?

Mecz Urugwaj - Francja zostanie rozegrany w Niżnym Nowogrodzie. Miejscowy stadion, zlokalizowany u zbiegu dwóch rzek – Oki i Wołgi może pomieścić 45 tys. kibiców.

Gdzie oglądać mecz Urugwaj - Francja?

Relacja NA ŻYWO z meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Moskwie. Transmisja spotkania Urugwaj - Francja w TVP2, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.

