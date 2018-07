Urugwajczycy odpadają z mundialu! Kuriozalny gol i awans faworytów

Mecz Urugwaj - Francja uznawano za najciekawsze starcie ćwierćfinału mundialu w Rosji. Od pierwszych minut spotkania w Niżnym Nowogrodzie widać było, że nikt nie zdecyduje się na huraganowe ataki, stawka rywalizacji była zbyt duża. Pierwszą naprawdę groźną sytuację stworzyli Francuzi w 16. minucie. Kylian Mbappe był pozostawiony bez opieki, dostał piłkę od Oliviera Giroud w pole karne, ale futbolówka po jego uderzeniu głową wylądowała za bramką.

W pierwszej części meczu żadna z ekip nie potrafiła przejąć inicjatywy. Oglądaliśmy niecelne strzały Paula Pogby, po stronie Urugwaju rywali próbował zaskoczyć Nahitan Nandez. Na prawdziwe emocje musieliśmy czekać do 40. minuty. Antoine Griezmann dośrodkował w pole karne z rzutu wolnego, Raphael Varane świetnie odnalazł się w szesnastce i głową skierował piłkę do bramki. Po chwili ekipa Oscara Tabareza ruszyła do odrabiania strat. Chwilę przed przerwą Martin Caceres uderzył głową po wrzutce z rzutu wolnego, ale fantastyczną interwencją wykazał się Hugo Lloris. Piłka była już prawie na linii bramkowej, ale refleks nie zawiódł golkipera „Trójkolorowych” .

Fatalny błąd bramkarza

Po zmianie stron Francja kontynuowała to, co zaczęła w pierwszych 45 minutach. W dodatku Urugwajczycy sami stwarzali sobie problemy. Tak było moment po wznowieniu gry, kiedy Fernando Muslera przetrzymał piłkę w szesnastce, a już po chwili musiał się kiwać z Griezmannem. Futbolówka wyszła za boisko, a podopieczni Tabareza mieli w tej sytuacji sporo szczęścia.