W sobotę gospodarze mundialu zagrają o półfinał. Gdzie oglądać mecz Rosja - Chorwacja?

Rosja i Chorwacja znalazły się w ćwierćfinale mundialu po emocjonującej walce w 1/8 finału. Sborna sprawiła ogromną niespodziankę i po rzutach karnych wyrzuciła za burtę Hiszpanów. Z kolei Chorwaci długo męczyli się z Danią, ale ostatecznie także po serii jedenastek osiągnęli swój cel.

Gospodarze turnieju imponują przede wszystkim wytrzymałością, liczbą przebiegniętych kilometrów i konsekwencją. Nie ma wątpliwości, że to zasługa trenera Stanisława Czerczesowa, którego żelazne zasady pozwoliły Sbornej osiągnąć już spory sukces i rozpalić apetyt na realizację kolejnych celów.

Z kolei „Ogniści” chcą nawiązać do sukcesu z 1998 r., kiedy na Mistrzostwach Świata we Francji zajęli 3. miejsce. Nie wiadomo, czy uda im się powtórzyć ten wyczyn, ale na razie wszystko jest możliwe. Kto będzie faworytem spotkania Rosja - Chorwacja? Sborna będzie miała mocne wsparcie trybun, ale ekipa Zlatko Dalicia w starciu o taką stawkę raczej nie potrzebuje dodatkowej motywacji.

Gdzie oglądać mecz Rosja - Chorwacja?

Relacja NA ŻYWO z meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Soczi. Transmisja spotkania Rosja - Chorwacja w TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.

Czytaj także:

Znamy wszystkie pary ćwierćfinału mundialu w Rosji! Sprawdź, kiedy odbędą się mecze