Macron wyłamuje się z bojkotu mundialu. Przyleci do Rosji na półfinał

Sformalizowanego bojkotu Mistrzostw Świata w Rosji nigdy nie było. Faktycznie jednak zdecydowana większość europejskich polityków odpuściła sobie wizytę na tym mundialu. Wszystko przez sprawę otrucia byłego agenta Siergieja Skripala i jego córki na terenie Wielkiej Brytanii. Władze tego kraju o akt przemocy jednoznacznie oskarżyły rosyjskie służby specjalne, które oczywiście nie przyznały się do winy. W bojkocie uczestniczył także prezydent polski Andrzej Duda, który dopuszczał jednak możliwość udania się do Rosji, najchętniej w wypadku dojścia Polski do finału.

Macron jako pierwszy ważny polityk Zachodu uda się na rosyjski mundial. Pałac Elizejski za pośrednictwem agencji informacyjnej AFP potwierdził, że taka podróż jest planowana. „Prezydent Macron będzie obecny na meczu rozgrywanym przez reprezentację Francji w Rosji” – mogliśmy dowiedzieć się z krótkiego oświadczenia. Trzeba zaznaczyć, że francuski polityk już przed mundialem zapowiadał, że pojedzie do Rosji, jeżeli tylko piłkarze narodowej reprezentacji dostaną się do półfinału. Po piątkowym (6 lipca) meczy z Urugwajem mógł więc zacząć pakować walizki.

Władze Rosji stwierdziły szybko, że cieszą się z przyjazdu prezydenta Macrona. Informację tej treści przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.