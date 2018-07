Anglia melduje się w półfinale MŚ. Pickford znów bohaterem!

Mecz na stadionie w Samarze zaczął się dość nerwowo, ale to Anglicy pierwsi otrząsnęli się z presji wywołanej wagą spotkania. Do 30. minuty jednak atakowali niezbyt przekonująco. Dopiero strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego dał im upragnione prowadzenie i pozwolił ustawić ten mecz pod swoje dyktando. Swojego pierwszego gola zdobył obrońca Harry Maguire, a asystował najstarszy w zespole Ashley Young. W ostatnich minutach pierwszej części gry dwie sytuacje sam na sam miał jeszcze Raheem Sterling, ale w żadnej z nich nie potrafił wbić piłki do bramki strzeżonej przez Olsena.

Prawdziwą ofensywę Szwedzi rozpoczęli dopiero w drugiej połowie. Ich zapał zdecydowanie studził jednak młody bramkarz reprezentacji Anglii Jordan Pickford, który w niesamowity sposób zatrzymywał wszystkie strzały przeciwników. Jego koledzy odwdzięczyli się golem w 59 minucie, kiedy Jesse Lingard dośrodkowywał, a Delle Alli strzelał głową obok bezradnego Robina Olsena.

Ten gol nie podłamał Szwedów, za to odrobinę za bardzo rozluźnił Anglików. Obrońcy kilka razy dopuścili do bardzo groźnych sytuacji, pozwalając wykazać się Pickfordowi. Ten już w kolejnym meczu stanął na wysokości zadania, nie zapominając oczywiście o ciągłym ruganiu swoich ospałych defensorów. W ostatnich minutach Szwedom brakowało jednak sił, a Anglicy umiejętnie rozgrywali między sobą piłkę, pozwalając się faulować przeciwnikom. Bezpiecznie dowieźli swój wynik do końca spotkania i mogą teraz czekać na wynik drugiego meczu tego dnia. Rosja – Chorwacja już o godzinie 20. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl.