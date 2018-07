Internauci tworzą MEMY po meczu Szwecja - Anglia. Jak komentują sukces „Synów Albionu”?

Mecz na stadionie w Samarze zaczął się dość nerwowo, ale to Anglicy pierwsi otrząsnęli się z presji wywołanej wagą spotkania. Do 30. minuty jednak atakowali niezbyt przekonująco. Dopiero strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego dał im upragnione prowadzenie i pozwolił ustawić ten mecz pod swoje dyktando. Pierwszego gola zdobył obrońca Harry Maguire, a asystował najstarszy w zespole Ashley Young. W ostatnich minutach pierwszej części gry dwie sytuacje sam na sam miał jeszcze Raheem Sterling, ale w żadnej z nich nie potrafił wbić piłki do bramki strzeżonej przez Robina Olsena.

Prawdziwą ofensywę Szwedzi rozpoczęli dopiero w drugiej połowie. Ich zapał zdecydowanie studził jednak młody bramkarz reprezentacji Anglii Jordan Pickford, który w niesamowity sposób zatrzymywał wszystkie strzały przeciwników. Jego koledzy odwdzięczyli się golem w 59 minucie, kiedy Jesse Lingard dośrodkowywał, a Delle Alli strzelał głową obok bezradnego Olsena.

Anglia wygrała ze Szwecją 2:0 i awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w Rosji. W kolejnej fazie turnieju zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Rosja - Chorwacja.

