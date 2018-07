Zachowanie Neymara przysłuży się słusznej sprawie. Genialny pomysł Portugalczyków

Neymarowi z pewnością nie można odmówić umiejętności piłkarskich. Brazylijski piłkarz lubi jednak także dramatyzować, a kibice kojarzą go głównie z wyolbrzymiania sytuacji na boisku. Podczas Mistrzostw Świata w Rosji Neymar często padał na murawę, zwijając się w bólu po ziemi. Niektóre z tych upadków faktycznie są spowodowane przez przeciwników, którzy nie oszczędzają gwiazdora „Canarinhos”. Kibice wiedzą jednak doskonale, że zawodnik lubi też dołożyć coś od siebie. Często przy nawet najmniejszym kontakcie z rywalem pada na murawę niczym rażony prądem i zachowuje się tak, jakby stała się mu wielka krzywda. Gdy już trochę poleży i podyskutuje z sędzią, wraca do gry, a sytuacja powtarza się przy kolejnym faulu. Statystycy policzyli nawet, że Brazylijczyk na mundialu w Rosji we wszystkich meczach przeleżał już łącznie grubo ponad kwadrans.

Zachowanie Neymara odnotowali nie tylko twórcy memów, czy autorzy reklamy dla KFC. Portugalczycy z Instituto Nacional de Emergência Médica (INAM) postanowili wykorzystać medialny szum wokół brazylijskiej gwiazdy, by przekuć jego kiepski teatr w coś pożytecznego. Narodowy Instytut Pogotowia Ratunkowego uczynił piłkarza twarzą kampanii nawołującej do przemyślanego wzywania karetek. Urzędnicy przypominają, że niepotrzebne wyjazdy ratowników mogą kosztować życie osoby bardziej potrzebujące. Dzięki wykorzystaniu wizerunku Neymara, o ich akcji w krótkim czasie będą mogły dowiedzieć się miliony ludzi na całym świecie.

Czytaj także:

KFC parodiuje Neymara. Reklama restauracji robi furorę w sieci