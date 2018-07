Mundial 2018. Kolejne podejrzenia o doping u Rosjan. Piłkarze wdychali amoniak?

Ku wielkiemu zaskoczeniu kibiców piłki nożnej z całego świata, reprezentacja Rosji dotarła aż do ćwierćfinału na Mistrzostwach Świata. W fazie grupowej gospodarze pokonali Arabię Saudyjską 5:0 i Egipt 3:1, ulegli Urugwajowi 3:0. Nieoczekiwanie dla wszystkich piłkarze Stanisława Czerczesowa po serii rzutów karnych pokonali w 1/8 finału ekipę z Hiszpanii. W ćwierćfinale również zawzięcie walczyli z Chorwatami, aby finalnie przegrać po serii rzutów karnych i pożegnać się z turniejem.

Eksperci z całego świata zastanawiali się nad fenomenem sukcesu Rosjan, ponieważ podopieczni Stanisława Czerczesowa byli typowani jako jeden z kandydatów do odpadnięcia już po fazie grupowej Mistrzostw Świata. W normalnych przypadkach cały świat cieszyłby się z sukcesu piłkarzy, jednak liczne afery z tuszowaniem przypadków dopingu wśrod rosyjskich sportowców m.in. podczas igrzysk w Soczi kładą cień na wyniki reprezentacji.

Niemieckie media zwróciły uwagę na fotografię, na której widać jak Aleksander Gołowin trzyma dłonie przy ustach sugerując, że wdycha coś pzez nos. Kamery zarejestrowały takie same odruchy u kilku innych piłkarzy przed drugą połową spotkań z Hiszpanią i Chorwacją. Dziennik „Bild” sugeruje, że zawodnicy mogli wdychać amoniak. Co prawda przytykanie do ust chusteczek nasączonych amoniakiem nie jest zakazane, jednak budzi wiele kontrowersji z uwagi na fakt, iż tego typu działanie może zwiększać wydolność piłkarzy, co szczególnie przy meczach z dogrywkami, które trwają po 120 minut ma ogromne znaczenie.