We wtorek pierwszy półfinał mundialu w Rosji! Gdzie oglądać mecz Francja - Belgia?

Francuzi w ćwierćfinale rosyjskiego mundialu trafili na Urugwaj i wydawało się, że „Trójkolorowych” czeka ciężka przeprawa. Zespół Oscara Tabareza był jednak poważnie osłabiony kontuzją Ednsona Cavaniego i nie prezentował już takiej jakości, jak w poprzedniej fazie rozgrywek. Francja bez większych problemów wygrała 2:0 po bramkach Raphaela Varane'a i Antoine Griezmanna.

Z kolei Belgowie sprawili ogromną sensację i w ćwierćfinale wyrzucili za burtę faworyzowanych Brazylijczyków. „Czerwone Diabły” już w pierwszej połowie uzyskali dwubramkowe prowadzenie, a po zmianie stron pewnie utrzymali korzystny wynik.

Trudno wskazać faworyta meczu Francja - Belgia, ale ekipa „Trójkolorowych” rozkręca się w Rosji coraz bardziej. W półfinale nikt nie potrzebuje dodatkowej motywacji, więc 10 lipca w Petersburgu czeka nas starcie, które możemy zapamiętać na bardzo długo.

Gdzie odbędzie się mecz?

Mecz Francja - Belgia zostanie rozegrany w Petersburgu, na drugim co do wielkości stadionie rosyjskiego mundialu. Stadion Kriestowskij może pomieścić ponad 55 tys. kibiców.

Gdzie oglądać mecz Francja - Belgia?

Relacja NA ŻYWO z półfinałowego meczu Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Petersburgu. Transmisja spotkania Francja - Belgia w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.

