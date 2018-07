Francja powalczy z Belgią o finał mundialu. O której początek meczu?

Czytaj także:

NA ŻYWO: Francja - Belgia

Możliwe wyjściowe jedenastki:

Francja: Hugo Lloris - Lucas Hernandez, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Benjamin Pavard - Ngolo Kante, Paul Pogba - Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe - Olivier Giroud.

Belgia: Thibaut Courtois - Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld - Yannick Carrasco, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli - Eden Hazard, Romelu Lukaku​.

Gdzie odbędzie się mecz?

Mecz Francja - Belgia zostanie rozegrany w Petersburgu, na drugim co do wielkości stadionie rosyjskiego mundialu. Stadion Kriestowskij może pomieścić ponad 55 tys. kibiców.

Gdzie oglądać mecz Francja - Belgia?

Relacja NA ŻYWO z półfinałowego meczu Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Petersburgu. Transmisja spotkania Francja - Belgia w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.

