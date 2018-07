Przez 100 minut grał z kontuzją. Rosyjski piłkarz pokazał zdjęcie stopy

Ilja Kutiepow był jedną z czołowych postaci drużyny będącej gospodarzem Mistrzostw Świata. Rosyjski obrońca wystąpił we wszystkich pięciu spotkaniach rozgrywanych przez „Sborną”. W grupowym meczu z Egiptem asystował przy bramce Dziuby, a w 1/8 finale miał duży wpływ na to, że podopieczni Stanisława Czerczesowa odesłali do domu faworyzowanych Hiszpanów. Prawdziwą próbkę charakteru pokazał jednak w starciu z Chorwacją.

Gra z kontuzją

Kutiepow w 20. minucie spotkania z zespołem Zlatko Dalicia doznał urazu stopy. To jednak nie przeszkodziło mu w dokończeniu meczu. Przypomnijmy, zacięty bój o półfinał mundialu został rozstrzygnięty dopiero w konkursie jedenastek, a co za tym idzie zawodnicy grali przez 120 minut. Po meczu media obiegło zdjęcie kontuzjowanej stopy Kutiepowa. Okazało się, że piłkarz Spartaka Moskwa grał pomimo wyraźnego i zapewne bolesnego stłuczenia.

Przypomnijmy, pogromcy Rosjan już dzisiaj zmierzą się o finał Mistrzostw Świata z Anglią. Początek spotkania o godz. 20. Relację NA ŻYWO przeprowadzimy na Wprost.pl.

Czytaj także:

Rosja odpada z mundialu, ale te MEMY zostaną na długo. Kto stał się ich głównym bohaterem?