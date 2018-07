Z samolotów ułożyli napis: „Football's coming home”. Piłkarskie szaleństwo w Anglii

Od razu zaznaczamy. Piloci RAF-u nie polecieli w formacji układającej się w napis „football's coming home”. To świetny fotomontaż - realistyczny, zabawny, a jednocześnie ukazujący poziom piłkarskiej manii, która zawładnęła Anglikami. To właśnie świetne wyniki ich reprezentacji na MŚ 2018 sprawiły, że na szczyty list przebojów wróciła piosenka „Three Lions (Football's coming home)”, nagrana przez The Lightning Seeds w 1996 roku.Swoją wersję tego utworu nagrali nawet Rosjanie z zespołu folkowego Partizan FM, którzy nadali piosence ludowego brzmienia.

Angielscy fani śpiewają ją na stadionach, w pubach, na ulicach, w strefach kibica. To hasło towarzyszy tamtejszej kadrze narodowej i jest najlepszym dowodem na miłość, jaką Anglicy darzą piłkę nożną. Dodajmy: miłość przez wiele lat nieodwzajemnioną. Ostatnie mistrzostwo świata ich reprezentacja zdobywała w 1966 roku. Do półfinału nie awansowała od 28 lat. Czy zmieni się to za sprawą piłkarzy Garetha Southgate'a? Przekonamy się już dziś o godzinie 20. Relacja NA ŻYWO prowadzona także na portalu Wprost.pl.

Świętowanie poszło za daleko:

Pokonując w sobotę 7 lipca Szwedów, reprezentacja Anglii po raz pierwszy od prawie trzech dekad awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Jak kraj długi i szeroki kibice świętowali ten sukces. Niektórzy robili to w bardzo nieodpowiedzialny sposób:

