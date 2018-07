FIFA walczy z seksizmem. Nie będzie zbliżeń fanek na trybunach

Mundial to nie tylko piłka nożna. To także świetna okazja do promowania kraju gospodarza czy też kibiców konkretnych reprezentacji. Telewizje transmitujące mecze często skupiają się nie tylko na wydarzeniach na boisku. Szczególnie, gdy na murawie niewiele się dzieje, czujne oko kamer „wyłapuje” na trybunach sympatyków reprezentacji w ciekawych strojach lub... piękne fanki. To się jednak wkrótce skończy.

Zbliżenia i miss mundialu

BBC podaje, że FIFA krytycznie podchodzi do poświęcania dużej uwagi kobietom na trybunach. Część z nich szybko jest okrzykiwana „miss mundialu” a ich zdjęcia trafiają do sieci. Nie dość, że dzieje się to bez ich zgody, to jeszcze niektóre z kobiet są niepełnoletnie. Według światowej federacji zbliżenia na ładne fanki kibicujące piłkarzom to przejaw seksizmu. Federico Addiechi stojący na czele komórki FIFA zajmującej się równouprawnieniem przyznał, że federacja zakazała nadawcom telewizyjnym wykonywania zbliżeń na kobiety.

Według grupy Fare, który zajmuje się dyskryminacją, seksizm jest największym problemem podczas rosyjskiego mundialu, a członkowie organizacji odnotowali już ponad 30 przypadków takiego traktowania. Addiechi stwierdził, że w przyszłości takie naciski na nadawców mogą stać się stałą polityką FIFA.

Zaczepki na ulicach

Seksizm występuje także na rosyjskich ulicach. Piara Powar, który stoi na czele Fare powiedział, że przed mundialem obawiano się, iż to homofobia i rasizm będą głównymi problemami. Teraz okazuje się, że jest to seksizm przejawiający się również w tym, że rosyjskie kobiety są zaczepiane na ulicach przez kibiców. Odniósł się także do podanej liczby ponad 30 incydentów i stwierdził, że może być ich w rzeczywistości 10 razy więcej.

FIFA we współpracy z lokalnymi służbami będzie próbowała zidentyfikować fanów, którzy zaczepiają Rosjanki. Część z nich udało się już znaleźć. Zostali ukarani odebraniem identyfikatora uprawniającego do wejścia na stadion i zostali poproszenie o opuszczenie Rosji.

Z dużą krytyką spotkała się agencja fotograficzna Getty Images, która w trakcie turnieju opublikowała galerię zdjęć „najgorętszych fanek na Mistrzostwach Świata”. Galeria została później usunięta, a agencja w oświadczeniu przyznała, że taka kompilacja była „godnym ubolewania błędem”. Zapowiedziano także wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie.

