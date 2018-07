W niedzielę finał mundialu w Rosji. Gdzie oglądać mecz o Puchar Świata?

Za nami 63 spotkania rozegrane w ramach mundialu w Rosji. Francja od początku była wskazywana jako jeden z faworytów do gry w finale, jednak to, co zrobili Chorwaci można traktować jak ogromną niespodziankę. „Vatreni” piszą w Rosji swoją piękną historię. Już poprawili wynik z 1998 r., kiedy zajęli trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata we Francji. Wtedy Chorwaci przegrali mecz o finał z… Francuzami. W niedzielę będą mieli okazję do wyrównania rachunków sprzed lat.

„Trójkolorowi” po awansie z fazy grupowej odesłali do domu Argentynę, Urugwaj i Belgię. W finale mundialu zagrają po raz pierwszy od 2006 r., kiedy w najważniejszym starciu ulegli Włochom. Teraz podopieczni trenera Didiera Deschampsa są faworytami, ale czy rzeczywiście uda im się zatrzymać rozpędzonych Chorwatów?

Gdzie odbędzie się finał Mistrzostw Świata w Rosji?

Mecz Francja - Chorwacja zostanie rozegrany w Moskwie, na otwartym ponad 60 lat temu stadionie Łużniki. Obiekt zmodernizowano specjalnie na mundial, a koszt tej inwestycji wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych. Na Łużnikach odbyło się do tej pory 8 spotkań: mecz otwarcia, cztery mecze fazy grupowej, jeden 1/8 finału oraz jeden półfinał.

Gdzie oglądać mecz Francja - Chorwacja?

Relacja NA ŻYWO z meczu o Puchar Świata będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Moskwie. Transmisja spotkania Francja - Chorwacja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.