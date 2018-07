Dziennikarz zapytał Czerczesowa o doping wśród rosyjskich piłkarzy. Ten przerwał wywiad i wyszedł z sali

O tej historii napisał dziennik „El Telegrafo”. Dziennikarz niemieckiego „Der Spiegel” przeprowadzał wywiad ze Stanisławem Czerczesowem. W trakcie rozmowy padło pytanie o to, jak trener reprezentacji Rosji może odnieść się do podejrzeń dotyczących stosowania dopingu przez jego piłkarzy. – Zapytaj mnie o to, co zostało udowodnione, wtedy ci odpowiem – rzucił Czerczesow i wyszedł z pokoju.

Podejrzenia o doping

Po pewnym czasie szkoleniowiec „Sbornej” wrócił do dziennikarza. Ten dalej drążył temat stosowania niedozwolonych środków. Przypomniał Czerczesowowi, że po Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku wielu rosyjskich sportowców zostało uznanych winnym stosowania dopingu. – Rosja nie jest zainteresowana tym, co myślisz – odpowiedział mu trener.

Przypomnijmy, pierwsze zarzuty pod adresem rosyjskich piłkarzy pojawiły się po meczu 1/8 finału z Hiszpanią. Media obiegło zdjęcie Artioma Dziuby, który na ramieniu miał ślady wyglądające jak te po zrobieniu zastrzyku. Niemieckie media zwróciły z kolei uwagę na fotografię, na której widać jak Aleksander Gołowin trzyma dłonie przy ustach sugerując, że wdycha coś przez nos. Kamery zarejestrowały takie same odruchy u kilku innych piłkarzy przed drugą połową spotkań z Hiszpanią i Chorwacją. Dziennik „Bild” sugeruje, że zawodnicy mogli wdychać amoniak.

Reakcja lekarza

Do sprawy odniósł się również lekarz rosyjskiej kadry Eduard Bezugłow, który stanowczo zaprzeczył jakoby piłkarze mieli stosować doping. – To był tylko amoniak. Tysiące sportowców na całym świecie stosują tę substancję, by odpowiednio się pobudzić. Amoniak był używany przez dekady, nie tylko w zawodowym sporcie, ale także w codziennym życiu. Na przykład w sytuacjach, gdy ktoś straci przytomność, albo źle się czuje – tłumaczył lekarz reprezentacji Rosji dodając, że amoniak jest dostępny w każdej aptece i nie ma kompletnie nic wspólnego ze stosowaniem środków dopingujących.

Choć udział Rosjan w mundialu już się zakończył, to jeszcze cztery drużyny pozostały w grze o najwyższe cele. Już dzisiaj o godz 16 mecz o trzecie miejsce rozegrają reprezentacje Belgii i Anglii. Z kolei w niedzielę 15 lipca Francja zagra z Chorwacją o mistrzostwo świata. Relacje NA ŻYWO z tych spotkań będą dostępne na Wprost.pl.