Belgia lepsza od Anglii w „finale pocieszenia”. Czerwone Diabły trzecią drużyną na świecie!

Pierwsza połowa świetnie zaczęła się dla Belgów. W 4. minucie spotkania podopieczni Roberto Martineza objęli prowadzenie. Akcję rozpoczął Lukaku, który rozegrał na lewe skrzydło do Chadliego. Ten dograł w pole karne, a do piłki dopadł Meunier i wpakował futbolówkę do bramki. Anglicy nie odpowiedzieli jednak huraganowymi atakami. „Synom Albionu” nie odpowiadała gra w ataku pozycyjnym, do jakiej zmusili ich rywale.

Dwa ciosy i brąz

Z kolei Belgowie świetnie ustawiali się w defensywie i cierpliwie czekali na okazję do kontry. W 12. minucie szansę na podwyższenie wyniku miał De Bruyne. Piłka po jego strzale odbiła się rykoszetem od jednego z obrońców i instynktownie obronił Pickford. Podopieczni Garetha Southgate'a najlepszą sytuację wypracowali sobie w 24. minucie. Sterling dostał długą piłkę w pole karne, wyłożył futbolówkę Kane'owi, a ten fatalnie spudłował z szesnastu metrów. „Czerwone Diabły” odpowiadały szybkimi akcjami, ale ich strzały były często blokowane przez angielskich defensorów. Wynik 1:0 utrzymał się do przerwy.

W drugiej części spotkania Anglicy zabrali się do odrabiania strat. Ich ataki były szybsze i bardziej zdecydowane. Belgowie podobnie jak w pierwszej połowie, próbowali odpowiadać kontratakami. Lukaku, który miał dzisiaj powalczyć o koronę strzelców z Kane'm miał wyraźne problemy z przyjęciem piłki w szesnastce, przez co tracił doskonałe okazje do zdobycia bramki. Tak było w 57. minucie, kiedy świetnym podaniem obsłużył go De Bruyne.

Z kolei „Synowie Albionu” mogli wyrównać w 70. minucie. Dier przedarł się w pole karne, przeniósł piłkę nad interweniującym Courtoisem, ale futbolówkę sprzed bramki w ostatniej chwili wybił Alderweireld. Dziesięć minut później groźnie było pod drugą bramką. Meunier otrzymał piłkę z prawej strony pola karnego, od razu uderzył, ale Pickford wyciągnął się jak długi i obronił ten strzał. To, co nie udało się Meunierowi, wyszło kilka minut później Hazardowi. De Bruyne zagrał do piłkarza Chelsea, a ten strzałem przy krótkim słupku pokonał bramkarza rywali. Po tej bramce Anglicy się już nie podnieśli, a Belgia ostatecznie wygrała 2:0. Tym samym podopieczni Martineza sięgnęli po trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Jest to najlepszy wynik „Czerwonych Diabłów” w historii występów na turnieju tej rangi.

