Mecz o Puchar Świata na Łużnikach. O której początek spotkania Francja - Chorwacja?

NA ŻYWO: Francja - Chorwacja

Możliwe wyjściowe jedenastki:

Francja: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Paul Pogba, Ngolo Kante - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud.

Chorwacja: Danijel Subasić - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinić - Ivan Rakitić, Marcelo Brozović - Ante Rebić, Luka Modrić, Ivan Perisić - Mario Mandzukić.

Gdzie odbędzie się finał Mistrzostw Świata w Rosji?

Mecz Francja - Chorwacja zostanie rozegrany w Moskwie, na otwartym ponad 60 lat temu stadionie Łużniki. Obiekt zmodernizowano specjalnie na mundial, a koszt tej inwestycji wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych. Na Łużnikach odbyło się do tej pory 8 spotkań: mecz otwarcia, cztery mecze fazy grupowej, jeden 1/8 finału oraz jeden półfinał.

Gdzie oglądać mecz Francja - Chorwacja?

Relacja NA ŻYWO z meczu o Puchar Świata będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Moskwie. Transmisja spotkania Francja - Chorwacja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.

Chorwaci mają się dobrze bawić, Francuzi chcą zachować spokój. Czas na finał mundialu w Rosji!