Kto zgarnie Puchar Świata? Niedźwiedź z Syberii nie ma wątpliwości

Niedźwiedź Buyan przed finałem mundialu w Rosji dostał wyjątkowe zadanie - miał wytypować wynik najważniejszego meczu na mistrzostwach świata. Na zdjęciach opublikowanych przez agencję Reutera można zobaczyć dwie połówki arbuza, które położono przed niedźwiedziem. W jednej z nich umieszczono flagę Francji, a w drugiej Chorwacji. Buyan przespacerował się wokół przysmaków, powąchał połówkę z francuskimi barwami, ale po chwili wybrał tę, która symbolizowała Chorwatów. Zwierzę usiadło przy niej, co uznano, za jego ostateczny wybór.

Gdzie oglądać mecz Francja - Chorwacja?

Relacja NA ŻYWO z meczu o Puchar Świata będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Moskwie. Transmisja spotkania Francja - Chorwacja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.