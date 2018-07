Putin dostał prezent od prezydent Chorwacji. To koszulka z jego nazwiskiem

Kolinda Grabar-Kitarovic towarzyszy reprezentantom swojego kraju podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Prezydent Chorwacji regularnie pojawia się na trybunach, gdzie śledzi zmagania sportowe w towarzystwie oficjeli i przywódców państw. Dzisiaj zobaczymy ją w loży honorowej na stadionie Łużniki w Moskwie, gdzie Chorwacja zagra w finale mundialu z Francją. Wcześniej Grabar-Kitarovic spotkała się z Władimirem Putinem.

Galeria:

Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović

Wymiana uprzejmości

Do spotkania głów obu państw doszło na Kremlu. Putin pogratulował Grabar-Kitarovic udanego występu jej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Dodał, że jest pewny, iż „dziś zobaczymy także ciekawą, piękną grę” . Prezydent Rosji stwierdził także, że jego kraj zrobił wszystko, by stworzyć warunki niezbędne do gry dla wszystkich drużyn.

W wymianę uprzejmości włączyła się także Grabar-Kitarovic. Podziękowała Putinowi w imieniu własnym oraz piłkarzy i kibiców. Przyznała, że wszyscy Chorwaci czuli się podczas mundialu w Rosji jak w domu. Pogratulowała prezydentowi Rosji dobrej organizacji wydarzenia oraz tego, że udało się uniknąć incydentów.

Przypomnijmy, mecz o mistrzostwo świata między Francją i Chorwacją rozpocznie się o godz. 17. Relacja NA ŻYWO z tego spotkania na Wprost.pl.