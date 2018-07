Przeżyjmy to jeszcze raz. Najlepsze memy i momenty tych mistrzostw

Po miesiącu wyjątkowo intensywnego kibicowania i oglądania meczów reprezentacji narodowych, wielu kibiców może mieć problemy ze znalezieniem sobie miejsca. Tym bardziej, że do początku sezonu klubowego zostało jeszcze dużo czasu. Jak ten trudny okres mają przeżyć rozpieszczani do niedawna fani piłki nożnej? Szczerze mówiąc, nie mamy pojęcia. Zakładamy oczywiście, że oglądanie polskich drużyn w meczach eliminacyjnych do europejskich pucharów to za mało. Jedyne, co nam pozostaje, to żyć jeszcze choć przez chwilę wspomnieniami tego wspaniałego turnieju. Aby ułatwić wspominanie, zebraliśmy najlepsze memy i zdjęcia oddające charakter rosyjskiego mundialu.

Ceremonia otwarcia, pierwsza wygrana Rosji i szał na trenera Czerczesowa. Strzelanina reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego, potknięcia faworytów, pierwsze sukcesy systemu powtórek VAR, a w końcu pierwsza porażka Polski. Kolejne mecze Biało-czerwonych i coraz więcej memów wokół naszej reprezentacji, które miały pomóc nam przełknąć gorycz fatalnego dla nas mundialu. W końcu faza pucharowa, pożegnanie z Messim i Ronaldo, dyskusje wokół kompromitującego „turlania” Neymara. Wreszcie szalone mecze Chorwatów i rozdmuchiwanie apetytów w reprezentacji Anglii, a na końcu finał z sześcioma golami i łzy po końcowym gwizdku. Ten mundial z pewnością będziemy wspominać jeszcze długo. I nie raz uśmiechniemy się, powracając do zabawnych momentów z Rosji.

