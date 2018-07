Wybrano najładniejszą bramkę mundialu. Trafienia Ronaldo i Messiego poza podium

Mistrzostwa Świata w Rosji obfitowały w wiele efektownych wykończeń akcji. W sumie w 64 meczach strzelono aż 169 bramek. Wybór tej najładniejszej nie należał więc do najłatwiejszych. Kibice nie mieli jednak wątpliwości. FIFA poinformowała na swojej stronie, że tytuł strzelca „gola turnieju” powędrował do Benjamina Pavarda. 22-letni reprezentant Francji zdobył piękną bramkę w meczu 1/8 finału przeciwko Argentynie. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 4:3 dla „Trójkolorowych” i otworzyło im drogę do końcowego triumfu w mundialu.

Messi i Ronaldo poza podium

– Piłka odbiła się i znalazła się obok mnie. Nawet się nad tym nie zastanawiałem, po prostu spróbowałem ją uderzyć. Starałem się posłać ją w kierunku, z którego nadeszła. Kiedy to „weszło”, byłem niesamowicie szczęśliwy – skomentował tamto trafienie zawodnik. Co ciekawe, Pavard jest pierwszym zawodnikiem z Europy, który został wyróżniony w ten sposób. Rosyjski mundial był trzecim, na którym przyznawano nagrodę za najładniejszą bramkę. W dwóch poprzednich turniejach zwycięzcami w zestawianiu zostali Maxi Rodriguez z Argentyny oraz Diego Forlan z Urugwaju.

W zestawieniu 10 najładniejszych bramek znalazły się m.in. trafienia Toniego Kroosa i Luki Modrica. Gol strzelony przez Leo Messiego w meczu z Nigerią znalazł się na 5. miejscu, a bramka Cristiano Ronaldo strzelona Hiszpanom na 4.