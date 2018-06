NA ŻYWO: Portugalia - Hiszpania

90+5 min. KONIEC! Portugalczycy byli już na deskach, ale cudowny gol Ronaldo dał im chociaż jeden punkt. To było świetne widowisko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne mundialowe relacje na Wprost.pl! 90+4 min. Chyba już wszystko w porządku z Ronaldo. Trzeba dograć te kilkadziesiąt sekund! 90+3 min. Ronaldo usiadł na murawie, jakieś problemy Portugalczyka. 90+2 min. Była szansa na 4:3, ale Quaresmę zablokował jeden z Hiszpanów! 90 min. Sędzia doliczył 4 minuty do tej piłkarskiej uczty. 88 min. GOOOOOOOOOOL! Co zrobił Ronaldo?! Nieprawdopodobne uderzenie z rzutu wolnego! De Gea mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. Niesamowita końcówka. 86 min. David Silva kończy swój występ. Wchodzi Vazquez 82 min. Portugalczycy muszą biegać za swoimi rywalami. Hiszpanie mądrze zwolnili tempo. Oni już wypracowali korzystny wynik w tym meczu. 80 min. Za Guedesa wchodzi Andre Silva. 78 min. Costa, strzelec dwóch goli w tym meczu opuszcza plac gry. Wchodzi Aspas. 76 min. Uderzenie Quaresmy, ale niecelne. To nie mogło zaskoczyć bramkarza. 74 min. Grają szeroko Portugalczycy, chcą rozproszyć czujnych w obronie Hiszpanów. 72 min. Przed chwilą Pique ratował Hiszpanów w zamieszaniu w polu karnym. Teraz zespół La Roja przedostał się w szesnastkę rywali! 70 min. A za Iniestę w hiszpańskim zespole wchodzi Thiago. 70 min. Kolejne zmiany. Bernardo opuszcza boisko, wchodzi Quaresma. 68 min. Mamy pierwszą zmianę w ekipie Portugalii. Mario wchodzi za Fernandesa. 65 min. Nacho w pole karne, ale łapie piłkę Rui Patricio. Portugalia rusza z akcją z własnej połowy. 62 min. Teraz to Portugalczycy są w bardzo trudnej sytuacji! Wszystko się pozmieniało! A Hiszpanie przy piłce. 58 min. GOOOOL! CO ZA UDERZENIE NACHO! Świetny strzał zza pola karnego i Rui Patricio musi wyciągać piłkę z siatki. To uderzenie będziemy długo oglądać na powtórkach! 55 min. GOOOOL! Dośrodkowanie piłki w pole karne z rzutu wolnego, Busquets zgrał futbolówkę głową, a Costa dopełnił formalności i zapisał drugiego gola na swoim koncie! 54 min. Hiszpanie budują przewagę w posiadaniu piłki, ale brakuje podań otwierających drogę do bramki... 52 min. Wyniki sondy FIFA. Zgadzacie się?



Portugalczycy po zdobyciu mistrzostwa Europy chcą pójść za ciosem po kolejny sukces. Zespół Fernando Santosa w drugim meczu grupy B zmierzy się z Hiszpanią, dla której mundial w Rosji to doskonała okazja, by zrehabilitować się za kompromitujący występ sprzed czterech lat.

Przewidywane składy:

Portugalia: Rui Patricio - Raphael Guerreiro, Jose Fonte, Pepe, Cedric - Joao Mario, Joao Moutinho, William, Bernardo Silva - Cristiano Ronaldo, Goncalo Guedes

Hiszpania: David De Gea - Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Nacho - Sergio Busquets, Thiago Alcantara; Andres Iniesta, Isco, David Silva - Diego Costa

Gdzie odbędzie się mecz Portugalia - Hiszpania?

Hitowe starcie w grupie B odbędzie się w Soczi - mieście położonym w Kraju Krasnodarskim, niedaleko granicy z Gruzją. Od strony północno-wschodniej miasto otoczone jest przez góry Kaukaz. Aglomeracja rozpościera się nad brzegiem Morza Czarnego na długości 147 km, co czyni je drugim pod względem długości miastem na świecie.

W Soczi zaplanowano sześć meczów w ramach mistrzostw świata. Odbędą się tam spotkania: Portugalia - Hiszpania, Belgia - Panama, Niemcy - Szwecja oraz Australia - Peru. Na stadionie w Soczi rozegrany zostanie również jeden mecz 1/8 finału oraz jeden ćwierćfinał.

Gdzie oglądać mecz Portugalia - Hiszpania?

Mecz Portugalia - Hiszpania zostanie rozegrany 15 czerwca w Soczi. Początek spotkania o godz. 20. Relacja NA ŻYWO będzie dostępna na Wprost.pl. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl. Studio przedmeczowe w TVP zaplanowano od godz. 19.

