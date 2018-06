NA ŻYWO: Argentyna – Islandia

94 min. I piłka tylko w mur! Sędzia Marciniak gwiżdże po raz ostatni! Koniec meczu! Argentyna remisuje z Islandią 1:1. Messi nie wykorzystuje rzutu karnego. 94 min. Messi pochyla się nad piłką. Będzie strzelał z rzutu wolnego? 93 min. Banega otrzymał idealne podanie od Messiego, ale nie chciał strzelać, tylko przerzucał piłkę na obrońcami z powrotem do kolegi. Wygląda na to, że koledzy chcą uczynić ze swojego kapitana bohatera tego meczu. Albo kozła ofiarnego... 90 min. I znów Messi, tym razem prawą nogą! Próbował już w tym meczu chyba wszystkiego. 88 min. Już choćby ta ostatnia anegdotka pokazuje, jak wielką sensacją będzie remis Islandii z mierzącą w tytuł Argentyną. 87 min. Ostatnia zmiana w meczu. Schodzi Finnbogason, wchodzi Bjoern Sigurdarson, który - taka ciekawostka - przyznał się kiedyś, że nie interesuje go piłka nożna i nie ogląda meczów innych niż swojego kraju. 87 min. Na bramkę Islandczyków atakuje już nawet obrońca Marcos Rojo i defensywny pomocnik Javier Mascherano. Strzał tego drugiego broni jednak Halldorsson. 85 min. I znów Islandię ratuje Halldorsson!! Przytomnie nie odpuścił piłki, która minęła wszystkich zawodników w polu karnym i mogła wpaść do bramki! 83 min. Na boisku pojawił się Gonzalo Higuain, Na ławkę rezerwowych udał się Maximiliano Meza. 83 min. I znów strzelał Messi. Jak trwoga, to do gracza z numerem 10. Wszystkie piłki przechodzą przez gracza Barcelony, to on rozpoczyna teraz każdą akcję. 82 min. Banega z Messim na kilku metrach rozegrali świetną dwójkową akcję, jednak nie byli w stanie zakończyć jej strzałem. 80 min. MESSI!!! Sprzed pola karnego strzelił minimalnie przy prawym słupku! Do końca meczu tylko 10 minut. W tym meczu jednak nikt nie odpuści. Islandczycy bronią jak jeden organizm. 79 min. Kolejny wyrzut z autu prosto w pole karne Argentyny. Obrońcy wybijają jednak piłkę. 77 min. Messi w świetnej sytuacji! W ostatniej sytuacji piłkę z nogi zdjął mu obrońca Islandii. 76 min. Kolejna kontrowersja! Szymon Marciniak nie zdecydował się na sprawdzenie sytuacji z pola karnego przez system VAR. Argentyńscy kibice głośno protestują. 75 min. Trener Heimir Hallgrimsson odpowiada na ruch przeciwnika. Schodzi Aron Gunnarsson, wchodzi Ari Skulason. 74 min. Trener Sampaoli nie czeka ze zmianami. Schodzi Angel di Maria, wchodzi Cristian Pavon. 73 min. Bramkarz Argentyny przebiegł pół boiska, by dać jakąś wskazówkę Everowi Banedze. Już w kolejnej akcji ten zawodnik znalazł się w polu karnym przeciwnika, jednak w ostatniej chwili stracił piłkę. 71 min. Sfaulowany Meza. Rzut wolny w dobrej odległości do strzału. Nic z tego jednak nie wyszło. W polu karnym Islandii jest zwyczajnie zbyt gęsto. 70 min. Widać, że Messi chce i próbuje, ale presja przeszkadza mu w pokazaniu pełni umiejętności. Znów stracił piłkę, choć dobrze rozpoczął akcję. Ostatecznie strzelał di Maria, ale prosto w bramkarza. 68 min. Argentyna wciąż atakuje. Dośrodkowania di Marii i Mezy jednak niecelne. 67 min. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007990386143440896 66 min. Za mocno Sigurdsson i do piłki nie zdążył Gunnarsson. 65 min. Islandia atakuje lewą stroną i zdobywa rzut rożny. 63 min. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007992334380863490 62 min. I PUDŁUJE!!! Broni HALLDORSSON!! 62 min. Do piłki podchodzi Messi... 61 min. RZUT KARNY! Szymon Marciniak podejmuje ważną decyzję. Meza faulowany przez Magnussona! 61 min. Johann Berg Gudmundsson kontuzjowany schodzi z boiska ze łzami w oczach. Na jego miejsce wchodzi Rurik Gislason. 60 min. Banega traci piłkę, ale drapieżny pressing Argentyny nie pozwala Islandczykom na żaden ruch. Zostali zablokowani w prawdziwym hokejowym zamku. 58 min. Banega mocnym strzałem wbił się prosto w Sigurdssona. Tak nie pokona bramkarza Islandii. 56 min. Doping kibiców Argentyny ogłuszający. Ich reprezentacja niemal nie oddaje piłki. 55 min. MESSI pokazał kawałek magii! Okiwał trzech przeciwników i dzięki jego zagraniu Argentyna ma kolejny już rzut karny. 52 min. Bardzo wczesna zmiana w Argentynie! Ever Banega za Lucasa Biglię. 51 min. Argentyńczycy próbują od lewej do prawej strony boiska, ale Islandczycy nie pozwalają im na dośrodkowanie. 50 min. Gylfi Sigurdsson sprytnie wyłuskał piłkę! Jego dośrodkowanie w ostatniej chwili wybił Otamendi. Obrońca dwoi się i troi, by dać zwycięstwo swojemu zespołowi. 48 min. Tym razem Islandczycy przekombinowali i ostatecznie nawet nie zagrozili bramce Caballero. 47 min. Do dośrodkowywanej z rzutu rożnego piłki po raz kolejny w tym meczu dochodzi Nicolas Otamendi, ale jego strzał po raz kolejny ponad bramką! Jakby miał magnes w głowie! 46 min. Di Maria zablokowany i rzut rożny dla Argentyny. 46 min. Aguero znalazł się na świetnej pozycji, jednak zwlekał ze strzałem i ostatecznie nic z tego nie wyszło. Podanie otrzymał jednak doskonałe. 46 min. Zaczynamy drugą połowę meczu! Garść statystyk z pierwszej połowy. Piłkarze wracają już na boisko.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007983854118998016 W drugiej połowie możemy spodziewać się jeszcze częstszych ataków Argentyny. Islandia pokazała jednak, że nie zamierza czekać na przeciwnika 45 min. Szymon Marciniak kończy pierwszą połowę! Jak na razie plan Islandii na ten mecz przebiega bez większych zakłóceń. Remis z Argentyną byłby sukcesem, a przecież Islandczycy mieli nawet okazje do objęcia prowadzenia. 45 min. Finnbogason świetnie opanował długie podanie, po czym Sigurdsson techniczną sztuczką minął dwóch obrońców! Bramkarz Argentyny broni strzał Islandczyka! 43 min. Salvio urwał się obrońcom, a jego dośrodkowanie ręką zatrzymał Sigurdsson. Nie ma rzutu karnego? Sędzia Marciniak ocenił, że było to przypadkowe zagranie, bez znaczenia dla akcji. Tę sytuację z pewnością będziemy oglądać wiele razy w powtórkach, jeśli Argentyna nie zdobędzie dziś trzech punktów. 41 min. Bramkarz pewnie łapie futbolówkę. 40 min. Do końca pierwszej połowy zostało jeszcze 5 minut. Kolejny rzut rożny dla Argentyny. Tym razem z prawej strony boiska dośrodkowuje Messi. 39 min. Tym razem dośrodkowuje Meza, a nie di Maria. Piłka jednak wybijana przez obrońców. 39 min. Rozpędzony Messi wywalczył rzut rożny. 39 min. Trener Argentyny upomniany przez sędziego technicznego. Niemal wbiegł na boisko, chcąc przekazać coś swoim graczom. 38 min. Di Maria świetnie ograł dwóch obrońców, ale podanie do Messiego przecięte w ostatniej chwili. 36 min. W ostatnich 10 minutach Argentyna mocno przycisnęła Islandię. Piłkarze Sampaoliego cały czas atakują. 35 min. A tak Islandczycy cieszyli się po wstrzelonej bramce.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007978655560151040 35 min. Ciekawe podanie do Mezy, już drugie w tym samym stylu, z własnej połowy za plecy obrońców. Niestety nie doszedł do piłki. 33 min. Lucas Biglia uderza z dystansu ponad bramką 31 min. Posiadanie piłki: Argentyna: 73 proc. - Islandia: 27 proc. 29 min. Daleki wyrzut Gunnarssona z autu. Piłka doleciała w pole karne Argentyny. 28 min. Po drugim dośrodkowaniu Otamendi strzelił w światło bramki, ale bez kłopotów łapie Halldorsson. 27 min. Ładna akcja Argentyńczyków napędzana przez Messiego. Di Maria będzie dośrodkowywał z rzutu rożnego. 25 min. 25 minut gry za nami i nic się nie zmienia. Obie drużyny nadal wymieniają cios za cios. 24 min. Finnbogason daje Islandii pierwszą w historii bramkę na mundialu. Wykorzystał potężne zamieszanie w polu karnym Caballero. Asystę zaliczono Gylfiemu Sigurdssonowi. 24 min. MAMY WYRÓWNANIE! Islandia strzela gola Argentynie!! 23 min.1:1 GOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!! 22 min. MESSI wywalczył piłkę w środku boiska i kąśliwym strzałem próbował strzelić przy prawym słupku. Halldorsson na posterunku. 20 min. Sergio Aguero przechwycił nieudany strzał Marcosa Rojo i z półobrotu huknął w prawy górny róg bramki Islandczyków! 19 min.1:0 GOOOOOOOL!!!!!! 17 min. Pierwszy strzał Messiego w meczu. Odległość od bramki Halldorssona była jednak zbyt duża i bramkarz wybronił to uderzenie. 15 min. Bardzo dynamiczny mecz. Akcje pod jedną i drugą bramką. Pierwszy gol wisi w powietrzu. 14 min. Na trybunach słychać już znany z Euro 2016 fantastyczny doping kibiców z Islandii. W odpowiedzi fani Argentyny odpowiedzieli ogłuszającymi śpiewami. 13 min. Strzał z dystansu Otamendiego. Najlepiej niech szybko o niej zapomni. 12 min. Bez problemu wybija Finbogason. 11 min. Rzut rożny dla Argentyny. Wykona go Angel di Maria. 9 min. CO ZA BŁĄD bramkarza Argentyny, który nie zrozumiał się z Rojo!!. Pressing Islandczyków się opłacił, jednak strzał niecelny! Bjarnason powinien był zrobić to lepiej! 9 min. I natychmiastowa odpowiedź Islandii strzelał Finbogason!! 9 min. I znów świetne dośrodkowanie Messiego, po którym Tagliafico był bliski zdobycia gola! Piłka minimalnie obok słupka! 8 min. I kolejny faul, tym razem na murawie Eduardo Salvio. 07 min. Faul na Messim. Przeciwnicy bardzo blisko graczy Argentyny. Nie zostawiają im nawet metra przestrzeni. 5 min. Dobre dośrodkowanie! Bliski piłki Nicolas Otamendi, ale ostatecznie nikt nie dotknął futbolówki. 3 min. Sędzia Marciniak dyktuje rzut wolny dla Argentyny z lewej strony boiska. Kari Arnason faulował Nicolasa Tagliafico. Przy piłce już Lionel Messi. 2 min. Ustawienie Wyspiarzy mocno defensywne 4-5-1. Argentyna z Messim w składzie może jednak sforsować każdą defensywę. 1 min. I pierwszy strzał w meczu po stronie Islandii. Niecelny 15:00 ZACZĘLI! 14:59 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007966281721634821

Czy Islandczycy są w stanie powstrzymać tak silny atak? Przekonamy się po 90 minutach gry. 14:57 Kibice na stadionie wysłuchali hymnów obu drużyn. Za moment sędzia Marciniak rozpocznie pierwsze spotkanie w grupie D. 14:53 Piłkarze obu drużyn są już w tunelu wiodącym na boisko. Argentyńczycy uśmiechnięci i rozluźnieni. Miny Islandczyków zapowiadają jednak twardą walkę. 14:50 Reprezentacja Islandii zagra w składzie:



Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson; J. Gudmundsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Gunnarsson; Hallferdsson, Finnbogason. 14:50 Reprezentacja Argentyny zagra w składzie:



Caballero; Tagliafico, Mascherano, Marcos Rojo, Otamendi; Salvio, Biglia, Di Maria; Meza, Messi, Sergio Aguero. 14:50 Dokładnie za 10 minut rozpocznie się mecz Argentyny z Islandią. Pamiętajmy, że sędzią głównym tego spotkania będzie dobrze znany polskim kibicom Szymon Marciniak.

Po wczorajszym wyczynie Ronaldo świat czeka na odpowiedź Messiego. Kibice są też ciekawi jak zaprezentuje się najmniejszy uczestnik mundialu w historii. Na Euro 2016 we Francji Islandia pokazała, że nie należy jej lekceważyć. Zapowiada się na świetny mecz, w którym największe gwiazdy światowej piłki zmierzą się z niemal anonimowymi brodaczami z maleńkiej wyspy.

Przewidywane składy:

Argentyna: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Angel Di Maria; Sergio Aguero

Islandia: Hannes Halldorsson; Hordur Magnusson, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Birkir Saevarsson; Emil Hallfredsson, Aron Gunnarsson; Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson; Jon Bodvarsson

Gdzie oglądać mecz Argentyna – Islandia?

Mecz Argentyna – Islandia zostanie rozegrany 15 czerwca. Początek spotkania o godz. 15. Relacja NA ŻYWO będzie dostępna na Wprost.pl. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl. Studio przedmeczowe w TVP zaplanowano od godz. 14.