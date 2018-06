NA ŻYWO: Kolumbia - Japonia

90 min. +5 KONIEC! Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Japonia sensacyjnie pokonuje Kolumbię! 90 min. +4 Carlos Bacca marnuje szansę na gola! Na jego twarzy autentyczny grymas bólu. Wie, że powinien był zagrać lepiej. 90 min. +2 Kolumbia z kontry, ale boczny obrońca Santiago Arias fauluje w ataku po niedokładnym zagraniu kolegi. 90 min. +1 Ospina daleko wybijał piłkę. Jego partnerzy nie odebrali tego podania. W ataku znów Japonia. 90 min. +1 Japonia dobrze w obronie. Nie pozwala na wiele piłkarzom Kolumbii. 90 min. Sędzia dolicza aż 5 minut gry! 90 min. I Radamel Falcao na pozycji spalonej. Za chwilę rozpocznie się doliczony czas gry. 89 min. Falcao próbował wymusić rzut wolny w okolicy pola karnego, ale Kolumbia tylko od autu. Sędzia Skomina nie daje się oszukać. 88 min. Kolumbia znów próbowała, ale Bacca nie zorientował się w tym niezłym podaniu. Czy są jeszcze w stanie odmienić losy tego spotkania? 87 min. Japończycy niekończącymi się podaniami tkają koronkowe akcje na połowie Kolumbii. Przeciwnicy już bez siły. Zostali zabiegani przez zawodników Akiry Nishino. 85 min. James Rodriguez ukarany żółtą kartką. Niepotrzebnie faulował od tyłu Haraguchiego. 84 min. Ostatnia zmiana w tym meczu. Brawami żegnany Yuya Osako. W jego miejsce Shinji Okazaki. 82 min. Osako przewracany po sprincie przez pół boiska. Sędzia nie dostrzegł w tej sytuacji faulu. 80 min. Posiadanie piłki 43 do 57 proc, na korzyść Japonii. Kolumbia jednak wciąż próbuje. 79 min. Zmiana w drużynie Japonii. Wchodzi Hotaru Yamaguchi, z boiska zdjęty Gaku Shibasaki. 78 min. Powtórki pokazują, że potężny strzał Rodrigueza blokował strzelec drugiego gola dla Japonii Yuya Osako. 77 min. I kolejne dośrodkowanie. Piłkę łapie bramkarz Kawashima! 77 min. JAMES RODRIGUEZ! Rzut rożny! 76 min. Kolimbia coraz groźniej! 74 min. Kolumbijczycy ruszają do ataku. Nie mieli siły się bronić, czy znajdą rezerwy na strzelenie jeszcze jednej bramki? 73 min. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, głową strzela napastnik Yuya Osako! 73 min. GOOOOOOOL!!!!! 72 min. CO ZA AKCJA!! Japonia bardzo blisko zdobycia bramki! Piłka po rykoszecie wychodzi na rzut rożny! Znowu uderzał Sakai! 71 min. Pierwszy kontakt z piłką i pierwszy strzał Hondy zza pola karnego! Broni Ospina, ale dobra próba. 70 min. Schodzi Jose Izquierdo. Na boisku pojawił się Carlos Bacca. 69 min. Posiadanie piłki 44 proc. do 56 proc. dla Japonii. 68 min. Zmiana w drużynie Japonii. Na boisko wchodzi Keisuke Honda. Schodzi Shinji Kagawa. 66 min. Japonia dalej atakuje, rozgrywając piłkę coraz bliżej pola karnego Ospiny. 65 min. Piłka wybita przez obrońców. 64 min. INUI! Dryblingiem minął przeciwnika i mocno strzelił! Jego uderzenie zablokowane głową przez obrońcę. Japonia próbowała z dobitki, ale ostatecznie rzut rożny. 62 min. Żółta kartka dla Barriosa! Brzydko nadepnął Kagawę, który zwijał się z bólu. 61 min. Kolumbia walczy, ale zmęczenie już daje o sobie znać. Coraz trudniej zawodnikom Pekerman odbierać piłkę dobrze ustawionym Japończykom. 61 min. Ofensywnie dziś grający obrońca Japonii Hiroki Sakai oddał strzał na bramkę Ospiny. Niestety, mocno niecelnie. 60 min. Kolumbii wreszcie udało się zaatakować. Falcao nie był jednak w stanie oddać strzału. 59 min. I mamy zmianę. Wchodzi gwiazdor ubiegłorocznych mistrzostw. Schodzi Juan Quintero. 58 min. Tymczasem kamery pokazują rozgrzewającego się Jamesa Rodrigueza. 57 min. Rzut wolny dla Japończyków. Piłka będzie dogrywana w pole karne. 56 min. OSPINA!!!! Wyciągnął się jak długi! Piękna parada. Strzelał Inui. 55 min. Sakai długim podaniem szukał kolegów w polu karnym, ale znów lepsi obrońcy Kolumbii. 54 min. Do wysokiej piłki wychodzi David Ospina i pewnie chwyta ją w rękawice. 53 min. OSAKO!! Strzelał z ostrego kąta! Broni Ospina! Rzut Rożny dla Japonii. 52 min. Kolumbia przez pierwsze pięć minut drugiej połowy zepchnięta do defensywy. Nie przekracza linii środkowej boiska. 50 min. Prostopadłe podanie przejmuje Davinson Sanchez. Uratował swój zespół przed sporym zagrożeniem! 49 min. Moment zawahania w polu karnym Kolumbii. Piłka spadła pod nogi Yoshidy, ale obrócony tyłem do bramki zawodnik nie potrafił tego wykorzystać. 49 min. Aktywny Yuya Osako wywalczył rzut rożny. Ładnie zagrał z kolegą na jeden kontakt. 48 min. I chwilę później na drugiej flance faulowany Genki Haraguchi. 47 min. Santiago Arias próbował przejąć piłkę, ale faulował Inuiego. 46 min. Druga próba, drugą stroną boiska, również nieudana. 46 min. Pierwsza akcja i pierwsza prosta strata Japonii. 46 min. ZACZYNAMY! Piłkarze obu drużyn wracają już na boisko, za chwilę druga połowa. Co Kolumbia zrobiłaby z Japonią, gdyby od samego początku meczu nie grała dziesięcioma zawodnikami przeciwko jedenastu? Aż strach pomyśleć. Przez dobrą akcję Japończyków i moment szaleństwa Carlosa Sancheza na stadionie Mordowia Arena zrobiło nam się świetne widowisko. 45 min. +1 KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY 45 min. Kolumbia ładnie utrzymuje się przy piłce. Jeśli ktokolwiek w tym momencie zaczął oglądać, mógłby się nie zorientować, że od 5. minuty meczu grali w osłabieniu. 44 min. Sędzia techniczny doliczył minutę dodatkowego czasu gry do pierwszej połowy. 43 min. Kolumbijczycy odzyskują piłkę i przygotowują kolejny atak. Lewą stroną sunie Johan Mojica. Na jego drodze jednak znów staje Hiroki Sakai. 41 min. Dobre rozciągnięcie do Sakaiego, ale kolejne podanie do Haraguchiego za mocne. Japończycy ambitnie, ale niedokładnie. 40 min. Za pięć minut koniec pierwszej połowy. Czy Kolumbijczycy pójdą za ciosem i podwyższą do przerwy? 38 min. Juan Quintero z rzutu wolnego! 38 min. GOOOOOOL!!!!! Posiadanie piłki stopniowo zmienia się na korzyść Japonii. 48 proc. do 52 proc. dla "Samurajów" 34 min. Kolumbia trójką w obronie. Widać, że będą tutaj do końca próbować swojej szansy. 33 min. FALCAO! Dostał trudną piłkę i w ekwilibrystyczny sposób próbował skierować ją do bramki! Eiji Kawashima pewnie broni ten strzał. 32 min. Maya Yoshida mógł zaskoczyć Ospinę. Piłka po rykoszecie leciała blisko poprzeczki kolumbijskiej bramki! Od rzutu rożnego Japończycy. 31 min. OSAKO!!!! Szczęśliwie minął obrońcę ale gdy miał przed sobą tylko bramkarza, strzelił ponad bramką! 31 min. Zaskakująca decyzja Pekermana. Z boiska schodzi Juan Cuadrado! W jego miejsce Wilmar Barrios. 29 min. Tymczasem Japonia konstruuje kolejny atak pozycyjny, ale traci piłkę. Z szybką kontrą Kolumbia, ale powstrzymuje ten atak Hiroki Sakai. 28 min. Trener Kolumbii Jose Pekerman szykuje pierwszą zmianę. 27 min. Od rzutu wolnego "Niebiescy Samurajowie" 26 min. Kolumbijczycy atakują lewą strona, ale nie potrafią przedrzeć się przez gąszcz japońskich zawodników. 25 min. I już rzut rożny dla Kolumbii. Dynamiczny mecz, obie drużyny szukają swoich okazji. Japończycy budują swoje akcje wolniej, Kolumbijczycy biegają niemal wyłącznie sprintem. 24 min. Krótkie rozegranie rogu przez Japończyków, ale pogubili się w swojej kombinacji. 23 min. Rzut rożny dla Japonii po rajdzie Haraguchiego. 22 min. Po pierwszych 20 minutach przy piłce częściej... Kolumbia! 58 proc. do 42 proc. 21 min. Hasebe przejął piłkę przed polem karnym, ale podał za plecy wybiegającego kolegi. Zmarnowana okazja! 20 min. Japończycy bez pośpiechu. Wiedzą, że podrażniony przeciwnik może jeszcze im zaszkodzić. 18 min. Kolumbia ładnie wymienia piłkę w środku boiska. Byli blisko strzału, ale Cuadrado w ostatniej dosłownie chwili stracił piłkę. Osłabiona Kolumbia imponuje w ofensywie. 17 min. Genialny wyrzut Ospiny, Cuadrado doszedł do piłki na wysokości pola karnego Japonii. Obrońcy jednak czujnie. Od bramki Kawashima. 16 min. Kolumbijczycy próbują jakby wciąż grali w 11. Nie kalkulują. Na ile starczy im sił? 15 min. Jose Izquierdo popędził lewą stroną i dograł do Cuadrado, ale szybko doskoczyło do niego dwóch Japończyków. 14 min. Strata w środku pola i Japończycy groźnie w ataku! Inui jednak źle uderzył! Mogło być 0:2. 13 min. Na boisku leży Johan Mojica. Faulowany przez Haraguchiego. 12 min. FALCAO! Było blisko! Lekko trącił piłkę, ale łapie Kawashima. 10 min. A tak gracze Japonii cieszyli się po golu:

Ospina; Murillo, Arias, Mojica, D. Sanchez, C. Sanchez, J. Cuadrado, Lerma, Quintero, Izquierdo, Falcao.



Rezerwowi:



Zapata, Barrios, Bacca, Aguilar, James, Vargas, Mina, Muriel, Uribe, Diaz, Borja, J.f Cuadrado. Skład reprezentacji Japonii:



Kawashima; Shoji, Nagatomo, Sakai, Yoshida, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Hasebe, Osako.



Rezerwowi:



To mecz o tyle ważny, że da nam pojęcie o aktualnej formie, w jakiej znajdują się obaj grupowi rywale Polaków. Z Kolumbią zagramy 24 czerwca w niedzielę o godz. 20 w Kazaniu. Z Japonią kadra Adama Nawałki zmierzy się 28 czerwca w czwartek o godz. 16 w Wołgogradzie. W reprezentacji Kolumbii największą gwiazdą jest wypożyczony z Realu Madryt do Bayernu Monachium James Rodriguez, jeden z bohaterów poprzedniego mundialu w Brazylii, na którym Kolumbia doszła aż do ćwierćfinału. W Japonii z kolei wiele zależeć będzie od Shinji Kagawy z Borussi Dortmund. W ostatnim sparingu przed Mistrzostwami Świata w Rosji drużyna z Azji pokazała, że nie należy jej lekceważyć. Rywali z Paragwaju podopieczni Akiry Nishino rozbili aż 4-2.

Przewidywane składy:

Kolumbia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Johan Mojica; Abel Aguilar, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, Jose Izquierdo; Luis Muriel, Radamel Falcao

Japonia: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Tomoaki Makino, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Keisuke Honda, Takashi Inui; Yuya Osako

Gdzie oglądać mecz Kolumbia - Japonia?

Relacja NA ŻYWO z meczu Kolumbia Japonia będzie dostępna na Wprost.pl od godziny 14:00. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co wydarzy się na Mordowia Ariena w Sarańsku. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie sport.tvp.pl.

