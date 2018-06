NA ŻYWO: Polska - Kolumbia

Wróciły stare demony - to pierwsza myśl, nasuwająca się podczas oglądania reprezentacji Polski w starciu z Senegalem. To nie była drużyna, która dała kibicom sporo radości w czasie eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji. O udanym Euro 2016 lepiej nawet nie wspominać, bo wtedy wszystko zadziałało jak w zegarku. Przyszedł trudny moment, na który trzeba zareagować tu i teraz.

Możliwe wyjściowe jedenastki:

Polska: Wojciech Szczęsny - Kamil Glik, Michał Pazdan, Łukasz Piszczek - Maciej Rybus, Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Bartosz Bereszyński - Kamil Grosicki, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski​.

Kolumbia: David Ospina - Santiago Arias, Cristian Zapata, Oscar Murillo, Johan Mojica - Abel Aguilar, Wilmar Barrios - Juan Cuadrado, James Rodriguez, Luis Muriel - Radamel Falcao.

Mecz Polska - Kolumbia

Relacja NA ŻYWO z meczu Polska - Kolumbia będzie dostępna na Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później opiszemy minuta po minucie to, co będzie działo się na boisku w Kazaniu. Transmisja spotkania w TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.

