NA ŻYWO: Dania - Francja

Francja nie bez powodu wskazywana jest jako jeden z faworytów do zgarnięcia Pucharu Świata. Siła rażenia „Trójkolorowych” przynajmniej w teorii jest imponująca. Paul Pogba, Kylian Mbappe czy Ousmane Dembele, to młode pokolenie, które dało Francuzom nadzieje na wielki sukces. Wspierają ich gracze z doświadczeniem, co w połączeniu tworzy maszynę mogącą walczyć o najwyższe cele.

Dania do przyklepania awansu z fazy grupowej potrzebuje jednego punktu. Ekipa prowadzona przez trenera Age Hareide niespodziewanie zremisowała z Australią, dlatego we wtorkowym meczu musi postawić kropkę nad „i”. Spotkanie rozgrywane na Łużnikach będzie miało też dodatkowy smaczek, za sprawą ostrych wypowiedzi szkoleniowca Duńczyków. Więcej na ten temat przeczytacie w naszej zapowiedzi tego meczu na łamach Wprost.pl.

Przewidywane składy:

Dania: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schone, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Nicolai Jorgensen.

Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez - Paul Pogba, Ngolo Kante, Corentin Tolisso - Nabil Fekir, Antoine Griezmann, Thomas Lemar.

Czytaj także:

Tych słów Francuzi nie podarują. Walka o awans w cieniu ostrych komentarzy