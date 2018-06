NA ŻYWO: Urugwaj - Portugalia

Urugwaj przeszedł przez fazę grupową jak burza. Zespół z Ameryki Południowej wygrał trzy mecze i nie stracił żadnej bramki. Z kolei Portugalczycy mieli sporo problemów, ale ostatecznie mistrzowie Europy awansowali do 1/8 finału mundialu w Rosji z drugiego miejsca. Wystarczyły im remisy w spotkaniach z Iranem i Hiszpanią oraz zwycięstwo w starciu z Maroko.

Niekwestionowanym liderem portugalskiej ekipy jest Cristiano Ronaldo. Gwiazdor Realu Madryt w Rosji zapisał na swoim koncie już 4 bramki. W klasyfikacji strzelców zajmuje drugie miejsce razem z Romelu Lukaku. Kluczowy gracz reprezentacji Urugwaju - Luis Suarez do tej pory trafiał do siatki dwa razy.

Możliwe wyjściowe jedenastki:

Urugwaj: Fernando Muslera - Martin Caceres, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt - Nahitan Nandez, Matias Vecino, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur - Luis Suarez, Edinson Cavani.

Portugalia: Rui Patricio - Cedric, Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, William - Adrien Silva, Ricardo Quaresma, Joao Mario - Goncalo Guedes, Cristiano Ronaldo.

Relacja NA ŻYWO z meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Soczi. Transmisja spotkania Urugwaj - Portugalia w TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.