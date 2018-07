NA ŻYWO: Chorwacja - Dania

Chorwacja w fazie grupowej mundialu w Rosji pokazała, że jest drużyną nie tylko potrafiącą zgarniać komplet punktów z silnymi rywalami. „Vatreni” udowodnili, że ich styl gry może być ucztą dla kibiców, którzy decydują się zobaczyć ich w akcji. Wcale nie na wyrost będzie powiedzenie, że Chorwaci grają efektownie. Przekonaliśmy się o tym choćby w spotkaniu z Argentyną. Drużyna selekcjonera Zlatko Dalicia pokonała wicemistrzów świata 3:0, co można było uznać za ogromną sensację.

Mecz z Chorwacją to dla Danii okazja, by porzucić pragmatyczny styl gry, do którego przyzwyczaili podopieczni trenera Age Hareide. Nie wszystkim kibicom podoba się takie podejście do futbolu, ale spotkanie 1/8 finału może wyzwolić z tej ekipy nową energię. Wielu Duńczyków oczekuje, że „Gang Olsena” zagra efektownie i z radością. Chociaż powiedzmy sobie szczerze - jeśli awansują do ćwierćfinału, nikt nie będzie pamiętał o stylu.

Przewidywane składy:

Chorwacja: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Milan Badelj - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic​.

Dania: Kasper Schmeichel - Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Simon Kjaer, Henrik Dalsgaard - Lasse Schone, Thomas Delaney - Pione Sisto, Christian Eriksen, Yussuf Yurary Poulsen - Nicolai Jorgensen.

