NA ŻYWO: Kolumbia - Anglia

22:54 Anglia w ćwierćfinale po niesamowitych emocjach! Już wszystko jasne, jeśli chodzi o ćwierćfinały mundialu w Rosji. Zapraszamy na kolejne relacje na Wprost.pl. Dziękujemy za uwagę. 3:4 DIER! GOL! GOL! ANGLIA MA AWANS! 3:3 BACCA NIE TRAFIA! Broni Pickford! 3:3 Trippier! Jest 3:3! 3:2 URIBE SIĘ MYLI! POPRZECZKA! 3:2 HENDERSON NIE TRAFIA! Broni Ospina! 3:2 Ależ perfekcyjnie! Muriel pokazał, jak to się robi "na spokojnie". 2:2 Rashford! Bez chwili zastanowienia, gol! 2:1 GOL! Cuadrado nie do obrony. 1:1 KANE! Pewne uderzenie i jet bramka! 1:0 GOOOL! Falcao bezbłędnie. No to zaczynamy! 120+1 min. KONIEC! Będą rzuty karne!

120+1 min. KONIEC! Będą rzuty karne!
120 min. Minuta doliczona! 119 min. Dobre wyjście Ospiny z bramki, wybił piłkę po dośrodkowaniu. 118 min. Cuadrado ukarany żółtą kartką. 117 min. Powinien być rzut rożny dla Kolumbii, ale sędzia popełnił błąd. Tak wykazały powtórki. 116 min. Zapata wchodzi za Ariasa. Jeszcze walczą Kolumbijczycy! 115 min. Nic z tego. Od bramki zacznie Ospina. 114 min. Jeszcze Anglicy mają rzut rożny. Może teraz? Tymczasem Rashford zmienia Walkera. 113 min. ALE BYŁO BLISKO! Rose pomylił się dosłownie o centymetry. Piłka przetoczyła się obok słupka. 111 min. Vardy szukał w polu karnym Lingarda, jednak nic z tego nie wyszło. 108 min. Falcao już wychodził na czystą pozycję, ale piłkę przejął Pickford. 106 min. Vardy uderzył prosto w Ospinę, to była świetna okazja. Sędzia dopatrzył się jeszcze spalonego. Przed nami ostatnie 15 minut! 105+2 min. Koniec pierwszej części dogrywki. 104 min. Szansa Kolumbii! Falcao znalazł się przy piłce, ale w ostatnim momencie przeszkodził mu obrońca. Kolumbijczyk nie miał szans, by czysto uderzyć. 102 min. Zmęczony Young kończy swój występ. Wchodzi Rose. 101 min. Anglicy grają bez pomysłu, teraz to Kolumbia jest w gazie. Rzut rożny dla Los Cafeteros. 98 min. Na boisku znalazły się dwie piłki i zrobiło się zamieszanie. Sędzia musiał przerwać grę, bo Kolumbijczycy już szykowali się do przeprowadzenia zabójczej akcji. 96 min. Pickford chwycił piłkę po dobrym dograniu w szesnastkę. Kolumbia złapała wiatr w żagle. 94 min. 93 min. Barrios faulował Younga, to było bolesne zderzenie. Zaczynamy dogrywkę! 90+5 min. KONIEC! I będzie dogrywka! 90+4 min. A chwilę wcześniej Uribe odpalił pocisk z dystansu, ale świetnym refleksem wykazał się Pickford. 90+3 min. GOOOOOOOL! 1:1! Mina uderzył głową prosto do siatki po dograniu z rzutu wolnego. 90+2 min. Ale nerwowa ta końcówka! Kolumbia nie ma już nie do stracenia. 90 min. 5 minut doliczył sędzia! 89 min. Mamy dwie zmiany. Muriel wszedł za Quintero w ekipie Kolumbii. W reprezentacji Anglii Vardy pojawił się za Sterlinga. 87 min. FALCAO! Uderzenie z dystansu, ale prosto w rękawice bramkarza. 86 min. W natarciu Kolumbijczycy! Dwa dośrodkowania, jednak nikt nie zdołał uderzyć. Falcao walczył o górne piłki, ale bez skutku. 84 min. Ostatnie minuty, czy Kolumbia zdoła jeszcze wyrównać? Patrząc na to, co dzieje się na boisku, jest to możliwe. Anglicy momentami gubią się w defensywie i zostawiają sporo wolnego miejsca! 82 min. Ależ Kolumbia miała szansę! Bacca podał do Cuadrado na wolne pole, ten miał mnóstwo miejsca i czasu, by precyzyjnie uderzyć, ale kopnął nad poprzeczką! 81 min. Dele Alli kończy swój występ. Zmienia go Dier. 79 min. Zmiana w reprezentacji Kolumbii. Uribe wchodzi za Sancheza. 77 min. Mojica dośrodkowywał w szesnastkę, nikt nie zamknął tej akcji. Wcześniej akcja Anglików, jednak zabrakło dokładnego ostatniego podania. 74 min. Szansa Anglików! Dośrodkowanie z rzutu wolnego w pole karne, ale Kane złapany na spalonym. 71 min. Cały czas oglądamy ostrą grę, Kolumbijczycy nastawieni ofensywnie, ale bez pomysłu. 69 min. Kolejny faul, ukarany żółtą kartką Lingard. 68 min. Young ucierpiał w starciu z rywalem, przerwa w grze. 67 min. 66 min. Oglądamy brutalne widowisko. Faul za faulem, sędzia ma tu pełne ręce roboty! 64 min. Bacca po kilku minutach na placu gry także zarobił żółtą kartkę. 63 min. Żółta kartka dla Falcao. 63 min. Rzut wolny dla Anglii, długie dośrodkowanie, strącenie piłki, a po chwili kolejna wrzutka i niecelne uderzenie głową Sterlinga! 62 min. Mamy zmianę w ekipie Kolumbii. Lerma opuszcza boisko, wchodzi Bacca. 59 min. Bramka z pewnością otworzy nam ten mecz. Kolumbia już ruszyła do przodu! 58 min. GOOOOOOL! KANE TRAFIA Z KARNEGO! Bardzo pewny strzał. 56 min. Dyskusje nie mają końca, żółta kartka jeszcze dla Hendersona. 55 min. Sanchez faulował Kane'a, który chciał uwolnić się spod opieki rywala. Jeszcze żółta kartka dla Kolumbijczyka. 54 min. RZUT KARNY DLA ANGLII! 54 min. Sanchez wybił piłkę po dośrodkowaniu, rzut rożny dla Anglików. 53 min. Arias ukarany żółtą kartą za faul na rywalu. Będzie rzut wolny dla Anglików. 51 min. Na trybunach chyba jest teraz o wiele ciekawiej niż na boisku. Po przerwie nie oglądaliśmy jeszcze żadnej dobrej sytuacji. 48 min. Anglicy przy piłce, kiedy podeszli bliżej rywali, szybko stracili futbolówkę. 46 min. Statystyki z pierwszej części gry.

Zaczynamy drugą połowę! 45+5 min. PRZERWA! Ostrożne pierwsze 45 minut w wykonaniu obu zespołów. Oby po zmianie stron było ciekawiej! 45+4 min. Dele Alli ucierpiał w starciu z rywalem i udaje się za linię boczną. 45+3 min. Quintero z dystansu! Pickford złapał piłkę. Chwilę później akcja po drugiej stronie, jednak niecelnie uderzył Lingard. 45+1 min. Kolejne przepychanki między zawodnikami, tym razem Mina starł się z jednym z Anglików. A sędzia doliczył do pierwszej połowy 3 minuty. 45 min. Kane z dystansu, ale to nie mogło zaskoczyć bramkarza. 43 min. 42 min. Trippier uderzył bezpośrednio z wolnego, ale obok słupka. I zdecydowanie za lekko. 42 min. Barrios ukarany żółtą kartką. To efekt zamieszania w szesnastce. 41 min. Henderson został uderzony przez rywala, leżał na murawie, ale sporo dodał od siebie w tej sytuacji. 40 min. Przy ustawianiu muru doszło do przepychanek w polu karnym! 39 min. Anglicy mają rzut wolny, może to jest okazja, by zagrozić bramce Ospiny? 37 min. Podanie do Kane'a w pole karne, ale za plecy. Mimo niepowodzenia, to była niezła próba. 36 min. Kolumbijczycy przy piłce, wymieniają kolejne podania, ale nie mają pomysłu, jak podejść bliżej szesnastki rywali. 33 min. Quintero! Próba z dystansu, ale to uderzenie lewą nogą było bardzo niedokładne. Za dużo siły, za mało precyzji. 31 min. Za nami pół godziny gry. Na razie groźniejsi są Anglicy, jednak niewiele wynika z ich akcji ofensywnych. Czekamy na stuprocentowe sytuacje. 29 min. Anglicy rozgrywali piłkę, po chwili przejęli ją Kolumbijczycy, ale w akcjach obu drużyn brakuje płynności. 27 min. I było dośrodkowanie, a teraz Anglicy mają jeszcze okazję z rzutu rożnego. 26 min. Rzut wolny dla Anglii, będzie dośrodkowanie w pole karne. 24 min. Los Cafeteros szukają Falcao długimi podaniami, ale na razie Anglicy są bezbłędni w obronie. 23 min. Falcao ma pretensje do kolegów, że w porę nie otrzymał dokładnego podania. Kolumbijczycy tracą piłkę. 21 min. Sterling zgubił piłkę przy linii końcowej. Nic nie wyjdzie z tej akcji ofensywnej Anglików. Grę wznowi Ospina. 20 min. 19 min. Długie podanie do Falcao, jednak piłkę pierwszy przejął Pickford. 17 min. ALE BYŁO BLISKO! Trippier dośrodkował z prawej strony, a akcję zamykał Kane, który główkował minimalnie niecelnie. 15 min. 14 min. Po niespełna kwadransie gry Anglicy przejęli inicjatywę. Kolumbijczycy czekają na możliwość wyjścia z kontrą. 13 min. Rzut wolny dla angielskiej ekipy, ale zbyt daleko, by pokusić się o strzał. 10 min. Znowu w natarciu Anglicy, kolejny rzut rożny, ale bez zagrożenia. 9 min. Kolumbijczycy wyszli z kontrą, ale Anglicy błyskawicznie wrócili do obrony. Los Cafeteros zwolnili i przygotowują nową akcję. 8 min. Zablokowany strzał Sterlinga. Będzie rzut rożny. 7 min. Anglicy przyspieszyli, kolejny rzut rożny, ale złapał piłkę Ospina. 6 min. Było groźnie! Young uderzył z ostrego kąta, ale Ospina wybił piłkę! 5 min. Sterling przedzierał się lewą stroną boiska i wywalczył rzut wolny. Faulował go jeden z rywali. 2 min. Spokojny początek meczu, nikt nie chce popełnić błędu. Zaczynamy!

19:51 19:50 Oba zespoły już gotowe do wyjścia na boisko, za moment hymny i pierwszy gwizdek! 19:44 19:03 Znamy składy na dzisiejszy mecz!



Kolumbijczycy po rewelacyjnym występie na mundialu w Brazylii rozpalili nadzieje swoich kibiców. Mówiło się, że zespół selekcjonera Jose Pekermana może okazać się czarnym koniem Mistrzostw Świata w Rosji. Fazę grupową „Los Cafeteros” zakończyli na pozycji lidera, a o sile tej ekipy przekonała się m.in. reprezentacja Polski, która przegrała 0:3 i po tej porażce musiała się pożegnać z mistrzostwami. Prawdziwym testem dla Kolumbii będzie jednak dopiero starcie z Anglią w 1/8 finału.

Anglia uzależniona od Kane’a

Po kompromitacji w Brazylii Anglicy wreszcie mają szansę udowodnić, że są w stanie walczyć o najwyższe cele. „Synowie Albionu” to ekipa poniewierana kryzysami, głównie jeśli chodzi o ławkę trenerską. Gareth Southgate miał za zadanie wprowadzić stabilizację i sprawić, by mundial w Rosji nie był kolejnym zmarnowanym turniejem. Fazę grupową Anglia przeszła bez większych problemów. Urządziła festiwal strzelecki z Panamą (wygrana 6:1 - red.), ale w ostatniej kolejce spotkań przegrała z Belgią 0:1.

Przewidywane składy:

Kolumbia: David Ospina - Santiago Arias, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Johan Mojica - Carlos Sanchez, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, Juan Quintero, Luis Muriel - Falcao.

Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry Kane.