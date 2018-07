NA ŻYWO: Kolumbia - Anglia

Mecz Kolumbia - Anglia to ostatnie starcie w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji. „Los Cafeteros” marzą co najmniej o powtórzeniu wyniku z mundialu w Brazylii, kiedy dotarli do ćwierćfinału. Synowe Albionu muszą zrehabilitować się za kompromitujący występ sprzed czterech lat. Początek spotkania o godz. 20. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl.

Kolumbijczycy po rewelacyjnym występie na mundialu w Brazylii rozpalili nadzieje swoich kibiców. Mówiło się, że zespół selekcjonera Jose Pekermana może okazać się czarnym koniem Mistrzostw Świata w Rosji. Fazę grupową „Los Cafeteros” zakończyli na pozycji lidera, a o sile tej ekipy przekonała się m.in. reprezentacja Polski, która przegrała 0:3 i po tej porażce musiała się pożegnać z mistrzostwami. Prawdziwym testem dla Kolumbii będzie jednak dopiero starcie z Anglią w 1/8 finału. Anglia uzależniona od Kane’a Po kompromitacji w Brazylii Anglicy wreszcie mają szansę udowodnić, że są w stanie walczyć o najwyższe cele. „Synowie Albionu” to ekipa poniewierana kryzysami, głównie jeśli chodzi o ławkę trenerską. Gareth Southgate miał za zadanie wprowadzić stabilizację i sprawić, by mundial w Rosji nie był kolejnym zmarnowanym turniejem. Fazę grupową Anglia przeszła bez większych problemów. Urządziła festiwal strzelecki z Panamą (wygrana 6:1 - red.), ale w ostatniej kolejce spotkań przegrała z Belgią 0:1. Przewidywane składy: Kolumbia: David Ospina - Santiago Arias, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Johan Mojica - Carlos Sanchez, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, Juan Quintero, Luis Muriel - Falcao. Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry Kane. Czytaj także:

