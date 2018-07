NA ŻYWO: Szwecja - Anglia

Obok drużyny gospodarzy, Szwecja to największa niespodzianka tej fazy rosyjskiego turnieju. Przed rozpoczęciem mundialu mało kto przewidywał, że Skandynawowie poradzą sobie w grupie z Niemcami i Meksykiem, a później dzięki układowi drabinki trafią na zbliżoną poziomem Szwajcarię. Anglia z kolei, od lat daremnie typowana jako kandydat do walki o najwyższe trofea, wreszcie ma szansę spełnić oczekiwania kibiców.

Gareth Southgate przywiózł do Rosji zawodników młodych, będących w formie i wciąż głodnych sukcesu. Mają świetnego napastnika w postaci Harry'ego Kane'a, solidną obronę tworzoną przez Walkera, Stonesa i Maguire'a, nieprzewidywalnego, błyskotliwego Lingarda biegającego po całym boisku oraz coś, czego od wielu lat brakowało tej reprezentacji – świetnego bramkarza. Jordan Pickford, który został bohaterem serii rzutów karnych w meczu z Kolumbią, wniósł do defensywy Anglików tak potrzebny spokój i tak wytęsknioną normalność. Jeżeli jeszcze przebudzi się niesamowicie utalentowany Delle Alli, ten zespół będzie stać na ogranie każdego przeciwnika. A już na pewno reprezentację Szwecji.

Przewidywane składy:

Szwecja: Robin Olsen; Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen

Anglia: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane

Gdzie oglądać mecz Szwecja – Anglia?

Relacja NA ŻYWO z ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Samarze. Transmisja spotkania Szwecja – Anglia w TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.

