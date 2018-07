NA ŻYWO: Rosja - Chorwacja

Emocje były tak wielkie, że nawet nasza strona nie wytrzymała! Przepraszamy za usterkę i wynikające z niej niedogodności. Dziękujemy za wspólne śledzenie tego ekscytującego spotkania. Kończy się piękny sen Rosji! Chorwaci wydarli swoje miejsce w czołowej czwórce Mistrzostw Świata!



GOOOOL! Rakitić! Chorwacja w półfinale Mistrzostw Świata!



Jeśli Rakitić trafi, przechodzi Chorwacja...



Kuzjajew! 3:3



Vida również! Mamy 2:3 dla Chorwacji!



Ignaszewicz trafia! 2:2



Modrić za to pewnie. Bramkarz bez szans. 1:2



Fernandes również się myli, nie trafia w bramkę! 1:1



Kovacić.. broni Akinfiejew! 1:1



Dzagojew również! 1:1



Brozović trafia! 0:1



Smołow... Broni Subasić! 0:0



Pierwszy do piłki podchodzi Smołow. [bZACZYNAMY KARNE! Konkurs rzutów karny na pewno oglądają też Anglicy, którzy zmierzą się ze zwycięzcą tego meczu. Muszą być pod wrażeniem gry obu zespołów. Ależ nerwy. Wspaniałe widowisko stworzyli w tym ostatnim meczu ćwierćfinałowym Chorwaci i Rosjanie. Piłkarze koncentrują się przed serią rzutów karnych:

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015695885244694529 120 min. +1 KONIEC. CZAS NA KARNE! 120 min. Sędzia doliczył jeszcze minutę. Nie ma litości! 119 min. Modrić wrzucał z rzutu wolnego, niezdarnie przedłużył Kovacić, Rosjanie wybijają na aut. 118 min. Strzał z dystansu! ZOBNIN! Broni Subasić!!! Piekielnie mocne uderzenie przy ziemi! 117 min. Stadion nie milknie już nawet na sekundę. Pressing Rosjan wywołuje euforię kibiców. 116 min. Rozczarowany Mordić strzela ponad bramką. Nie może pogodzić się z utratą gola. 115 min. Zdobywcą gola Mario Fernandes. Uderzał głową po dośrodkowaniu Dzagojewa. 114 min. Niesamowite! Szaleństwo na stadionie w Soczi! 114 min. GOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!!!! 113 min. Zagranie ręką Pivaricia. Żółta kartka i rzut wolny z narożnika pola karnego dla Rosjan! 113 min. Smołow oszukał Vidę i niemal przelobował Subasicia! Końcami palców sięgnął piłki chorwacki bramkarz! 112 min. Tak cieszył się z gola Domagoj Vida. Czy będzie świętował również po końcowym gwizdku?

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015691049589620736 111 min. Wybija Subasić, dobitka... SUBASIĆ!!! Dobrze broni bramkarz Chorwatów! 110 min. Rzut rożny dla Sbornej! 110 min. Akinfiejew łapie niegroźne uderzenie i rozpoczyna atak Rosjan. 110 min. Wybijają Rosjanie. 109 min. Kovacić ambitnie zawalczył o piłkę z Kudriaszowem. Rosjanin boleśnie upadł na murawę. Rzut wolny dla Chorwatów. 108 min. Rosjanie próbują, ale z kontrą Chorwaci. Mandziukić faulowany przez Dzagojewa. Żółta kartka. 107 min. Przed momentem kapitan Chorwatów wykonał imponujący sprint do linii końcowej. Sędzia liniowy uznał jednak, że był na spalonym. 106 min. Chorwaci mimo zmęczenia wciąż ładnie wymieniają piłkę. Modrić nadrabia za kolegów, jest w wyśmienitej formie. WZNOWIENIE. GRAMY DALEJ! Przed Rosjanami być może ostatnie 15 minut na tym mundialu. Z pewnością dadzą z siebie wszystko! 105 min. +2 KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY DOGRYWKI 105 min. +2 Ostatni rzut wolny przed gwizdkiem. W zamieszaniu w polu karnym faulowany Subasić. Trzyma się kurczowo za mięsień uda. Na powtórce widać też, że uderzany był łokciem w twarz. 105 min. +1 Kovacić wraca po stracie piłki i wślizgiem wybija na aut. Chorwaci wiedzą, że są już blisko upragnionego półfinału. 105 min. Dwie minuty doliczone do pierwszej połowy dogrywki. 104 min. Rosjanie przeszkodzili sobie przy tym strzale. Od bramki Subasić, a raczej chorwacki obrońca, bo bramkarz nie chce ryzykować kontuzją lub skurczami. 103 min. I kolejny z drugiej strony boiska po wybiciu obrońców. 103 min. Rzut rożny dla Rosjan. 101 min. To już na pewno ostatnia zmiana w tym meczu! Schodzi Zobnin. W jego miejsce Dzagojew. 101 min. Strzelał Vida! Być może piłkę musnął jeszcze wprowadzony przed chwilę Corluka. Piłka wtaczała się do bramki Rosjan całą wieczność! 100 min. GOOOOOOOL!!!!!!! 700 min. Teraz Chorwaci! Dobry atak i rzut rożny. 99 min. Błąd Chorwatów! Smołow wybiegał z piłką na chorwacką bramkę i padł w polu karnym! Nic nie było! 99 min. Pivarić zagrywał niedokładnie, ale Chorwaci znów przy piłce. Zaczynają kolejny atak. 98 min. Tym razem faulowany Mandziukić. Piłka jednak w środku boiska, w miejscu niezagrażającym bramce Akinfiejewa. 97 min. Luka Modrić wygląda, jakby dopiero rozpoczął ten mecz. Ma niespożyte siły. Przed momentem znów napędzał atak Chorwatów, dryblując między obrońcami przeciwnika. Przewracany na ziemię, ale sędzia nie dostrzegł w tym faulu. 96 min. Oznacza to, że Subasić po prostu nie może teraz liczyć na zmianę. Musi dograć mecz do końca. 95 min. Jednak zmiana. Za Vrsaljko wchodzi Corluka. 94 min. Vrsaljko musiał opuścić boisko. Nie daje rady dłużej grać. Czy fizjoterapeuci zdołają przywrócić go do ruchu? 93 min. Zobnin szykował się do strzału, ale w ostatniej chwili Chorwaci sprzątnęli mu piłkę sprzed nosa. 92 min. Chorwaci zmuszeni przez Rosjan do błędu. Od bramki Akinfiejew. 91 min. Rzut rożny dla Rosjan. Chorwaci wychodzą jednak obronnie z tej sytuacji. Znakomicie Mordić. ZACZYNAMY DOGRYWKĘ! Oba zespoły wyraźnie zmęczone. Oba swoje mecze w 1/8 wygrały właśnie po dogrywce i karnych. Teraz czeka je kolejne 30 minut gry. Czy wytrzymają? Bramkarz Chorwatów miał już poważne skurcze. 90 min. +5 GWIZDEK! MAMY DOGRYWKĘ! 90 min +4 Mordić z Kovaciciem rozegrali do Vrsaljko, ten dośrodkował, ale wybił obrońca. 90 min. +4 Tymczasem niesygnalizowany strzał musiał bronić Subasić! Smołow uderzał spod linii końcowej! Zaskoczył Chorwatów! 90 min. +3 Wzdłuż linii bocznej rozgrzewa się rezerwowy bramkarz Chorwacji. 90 min. +2 Chorwaci mogli strzelić gola! Nie zrażają się nieudaną próbą i atakują dalej! 90 min. +2 Modrić! Sam minął kilku obrońców i już w polu karnym wywalczył rzut rożny. Szybko wykonany, ale po chwili mamy kolejny rożny. 90 min. Sędzia doliczył 5 minut do podstawowego czasu gry. 90 min. Bramkarz Chorwatów stoi już o własnych siłach. Czy da radę dograć do końca to spotkanie? Jak zareaguje przy próbie strzału? 89 min. Mina Subasicia powinna zaniepokoić trenera Chorwatów. Czyżby kontuzja? Dalić wykorzystał już wszystkie zmiany! Kolejnego zawodnika będzie mógł wprowadzić dopiero w ewentualnej dogrywce! 88 min. Ostatnia zmiana. Na boisku pojawia się Mateo Kovacić. Schodzi strzelec gola Andrej Kramarić. 87 min. Sędzia odgwizdał faul Lovrena. Ten nie zgadza się z decyzją arbitra. 86 min. Rzut rożny dla Chorwacji. 85 min. 5 minut do końca. Kto lepiej wytrzymuje to spotkanie? 84 min. Dobre dośrodkowanie, ale na miejscu byli chorwaccy obrońcy. Akcję w ataku już napędza Modrić. 83 min. Rzut wolny dla Rosji. Vrsaljko odbił piłkę ręką. Piłka blisko bramki Subasicia. 81 min. Tutaj stopklatka przy słupku Perisicia:

Brakowało tak niewiele! 80 min. Do końca meczu zaledwie 10 minut. Oba zespoły są już coraz bardziej zmęczone. Będziemy mieli dogrywkę? 80 min. Fernandes minął obrońców i dograł w pole karne, tam jednak nie było żadnego z napastników Rosji. Chorwaci mogą mówić o szczęściu. 79 min. Koniec meczu dla Dziuby. Wchodzi Jurij Gazinski. 78 min. Modrić faulowany w środku boiska. Rosjanie mają coraz większe kłopoty z powstrzymaniem gwiazdy Realu Madryt. Zmęczenie daje o sobie znać? 77 min. Doskoczył do tej piłki Mandziukić. Uderzał jednak ponad bramką! 76 min. Znakomita sytuacja Chorwatów! Modrić wreszcie miał okazję do strzału. Ostatecznie tylko rzut rożny. 75 min. Vrsaljko zagrał niebezpieczną piłkę, ale zorientował się Subasić i naprawił błąd obrońcy. Mógł sprezentować Rosjanom gola! 74 min. Fernandes dośrodkowywał w pole karne, ale żaden z kolegów nie był gotowy na odbiór tej piłki. Koledzy z ataku źli na obrońcę. 73 min. Do gry wchodzi Pivarić. Zastępuje zmęczonego Strinicia. 72 min. Rakitić próbował ograć dwóch Rosjan, ale sędzia uznał, że pomocnik Barcelony faulował w tej sytuacji. 71 min. Teraz dłuższy okres gry Rosjan. Strzał Jerochina jednak niecelny. 70 min. Dłuższy okres gry Chorwatów przerwał Vida, faulując Dziubę. 34 do 66 proc.posiadania piłki dla Chorwatów. 68 min. I znów dopiero Vrsaljko zdecydował się na ofensywne zagranie. Na lewej stronie Strinić większość podań wykonuje do tyłu. Nic dziwnego, że Chorwaci wolą grać swoją prawą stroną. 67 min. Zdobywca bramki dla Rosji schodzi z boiska. Czeryszew ustąpił miejsca Fedorowi Smołowowi. 66 min. Modrić długim podaniem znów uruchamia Vrsaljko. Widać, że prawa strona Chorwacji rozkręciła się na dobre. Rosjanie nie potrafią opanować tej strefy boiska. 65 min. Kolejne zagranie Vrsaljko w pole karne Rosji. Na oślep wybijają gospodarze turnieju. 64 min. Vrsaljko założył przeciwnikowi "siatkę", silne dośrodkowanie Mandzukicia, ale akcja nie zakończyła się strzałem. Naciskają Chorwaci! 63 min. Kutiepow ratuje Rosjan! Kolejna znakomita akcja Chorwatów! Obrońca przeciął ostatnie podanie. 62 min. Z boiska schodzi Ivan Perisić, który przed chwilą mógł dać Chorwacji prowadzenie. W jego miejsce Marcelo Brozović. 61 min. Strzał na bramkę Subasicia, ale wyjątkowo niegroźny. Bez trudu łapie golkiper Chorwatów. 60 min. Trener Zlatko Dalić długo trzymał się za głowę. Co za szansa! 59 min. Perisić z samego środka pola karnego uderzył obrok bramkarza i obrońcy! Piłkę zatrzymał jednak słupek! 59 min. GOOO.... NIE! Słupek! 58 min. Rosyjscy kibice ogłuszającym dopingiem przez całe spotkanie dodają animuszu swoim zawodnikom. Wspaniała atmosfera na Stadionie Olimpijskim w Soczi. 57 min. Strzela Rebić! Dobrze zrobił sobie miejsce do tego uderzenia, ale piłka poleciała ponad bramką Akinfiejewa. 56 min. Chorwaci w podobnej sytuacji nie zdecydowali się na błyskawiczny kontratak. Wolą dokładniej konstruować swoje akcje. 55 min. Po każdej stracie jednak Rosjanie przeprowadzają groźne kontry. Tym razem jednak zostali zatrzymani jeszcze przed polem karnym. 54 min. 36 do 64 proc. posiadania piłki na korzyść Chorwatów. 53 min. Z boiska tymczasem schodzi Samiedow. W jego miejsce Jerochin. 53 min. Vrsaljko długo nie podnosi się z murawy. 52 min. Przy piłce utrzymuje się Chorwacja, a dokładnie jej linia obrony. Ataki rozpoczynają się zwykle, kiedy piłka trafi do Modricia lub Rakiticia. 51 min. Kramarić z przewrotki! Ale ten strzał był za lekki, żeby pokonać Akinfiejewa. 49 min. Modrić z daleka! Niestety bardzo niecelnie. 49 min. Kramarić wdał się w drybling w polu karnym, niestety nie zdecydował się na strzał. 48 min. Samiedow faulował Strinicia po lewej stronie. Rzut wolny krótko rozegrany. 47 min. Parisić i Vrsaljko wspólnie odebrali piłkę Czeryszewowi. Chorwacki pomocnik pomaga kolegom w obronie. 46 min. Faulowany Modrić sam zatrzymuje przeciwnika faulem. Sędzia zagwizdał jednak na korzyść Rosji. 46 min. Dobrze zaczęli Chorwaci. Vrsaljko będzie wrzucał z autu na wysokości pola karnego Akinfiejewa. ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ! Obiecujemy - to ostatnie już ujęcie Czeryszewa strzelającego na 1:0.

Już w fazie grupowej okazało się, że Rosjanie nie będą tylko dostarczycielami punktów. To wybiegana, bardzo zgrana ekipa, która awansowała do 1/8 finału i wyrzuciła za burtę Hiszpanów. Taki sukces Sbornej z pewnością nie byłby możliwy, gdyby nie praca Stanisława Czerczesowa, który tchnął w rosyjską ekipę nowe życie.

Chorwacja w poprzedniej fazie mundialu po rzutach karnych wyeliminowała Danię. To był szalony mecz, w którym bramki padły w pierwszych 4. minutach spotkania. Potem do końca dogrywki kibice czekali, aż wreszcie ktoś zdobędzie zwycięskiego gola, jednak bez skutku. W serii jedenastek to „Ogniści” mieli więcej szczęścia i ostatecznie mogli świętować awans. Przed starciem z Rosją trener Zlatko Dalić był pytany o doping, na który będą mogli liczyć ich rywale. – Nie będziemy szukać wymówek. Musimy pokazać własny futbol niezależnie od tego, kto zasiądzie na trybunach – przekonywał szkoleniowiec.

Możliwe wyjściowe jedenastki:

Rosja: Igor Akinfiejew - Mario Fernandes, Ilya Kutiepow, Siergiej Ignaszewicz, Fiodor Kudriaszow - Roman Zobnin, Daler Kuziajew - Aleksandr Samiedow, Aleksandr Gołowin, Denis Czeryszew - Artiom Dziuba.

Chorwacja: Danijel Subasić - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinić - Ivan Rakitić, Marcelo Brozović, Ante Rebić, Luka Modrić, Ivan Perisić - Mario Mandzukić.