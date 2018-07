NA ŻYWO: Rosja - Chorwacja

Już w fazie grupowej okazało się, że Rosjanie nie będą tylko dostarczycielami punktów. To wybiegana, bardzo zgrana ekipa, która awansowała do 1/8 finału i wyrzuciła za burtę Hiszpanów. Taki sukces Sbornej z pewnością nie byłby możliwy, gdyby nie praca Stanisława Czerczesowa, który tchnął w rosyjską ekipę nowe życie.

Chorwacja w poprzedniej fazie mundialu po rzutach karnych wyeliminowała Danię. To był szalony mecz, w którym bramki padły w pierwszych 4. minutach spotkania. Potem do końca dogrywki kibice czekali, aż wreszcie ktoś zdobędzie zwycięskiego gola, jednak bez skutku. W serii jedenastek to „Ogniści” mieli więcej szczęścia i ostatecznie mogli świętować awans. Przed starciem z Rosją trener Zlatko Dalić był pytany o doping, na który będą mogli liczyć ich rywale. – Nie będziemy szukać wymówek. Musimy pokazać własny futbol niezależnie od tego, kto zasiądzie na trybunach – przekonywał szkoleniowiec.

Możliwe wyjściowe jedenastki:

Rosja: Igor Akinfiejew - Mario Fernandes, Ilya Kutiepow, Siergiej Ignaszewicz, Fiodor Kudriaszow - Roman Zobnin, Daler Kuziajew - Aleksandr Samiedow, Aleksandr Gołowin, Denis Czeryszew - Artiom Dziuba.

Chorwacja: Danijel Subasić - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinić - Ivan Rakitić, Marcelo Brozović, Ante Rebić, Luka Modrić, Ivan Perisić - Mario Mandzukić.

