NA ŻYWO: Francja - Chorwacja

90+5 min. KOOONIEC! Wszystko już jasne! Francja zdobyła Puchar Świata! 90+3 min. Vrsaljko ostro zatrzymał rywala, żółta kartka. 90+2 min. Jeszcze mieli kontrę Francuzi, ale kompletnie się pogubili w szesnastce rywali. Nic z tego nie wyszło. 90 min. 5 minut dłużej potrwa to spotkanie! 89 min. Rakitić huknął z dystansu, ale nad poprzeczką. 87 min. Fekir! Strzał z dystansu, prosto w dobrze ustawionego Subasicia. 86 min. To już ostatnie minuty, Chorwaci są przy piłce, ale Francuzi ustawili mur i bronią korzystnego wyniku. 84 min. Dośrodkowanie czyt strzał? Nie wiadomo, ale piłka po rzucie wolnym wylądowała prosto w rękach Llorisa. 82 min. Mamy dwie zmiany. W ekipie Chorwacji Pjaca wszedł za Strinicia. W zespole Trójkolorowych Fekir zastąpił Giroud. 78 min. RAKITIĆ! Płaski strzał lewą nogą, ale zabrakło trochę precyzji. 76 min. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018533075226169346 75 min. Moment przerywanej gry, ale już Chorwaci ruszyli do przodu. Dośrodkowanie Perisicia, jednak w szesnastce byli dobrze ustawieni Francuzi. 73 min. Zmiana także w ekipie Francji. Matuidi kończy swój występ, wchodzi Tolisso. 71 min. Zmiana w chorwackiej ekipie. Kramarić zastąpił Rebicia. 69 min. GOOOOOL! Co tam się wydarzyło! Lloris dostał piłkę od Umtitiego, błyskawicznie znalazł się przy nim Mandzukić, który wystawił nogę w odpowiednim miejscu i wpakował piłkę do siatki. Co za błąd bramkarza! 65 min. GOOOOL! Mbappe dostał podanie przed szesnastkę. Miał sporo czasu, zatrzymał się, rozejrzał i precyzyjnym strzałem pokonał Subasicia! 62 min. Nie tracą wiary Chorwaci, ale nie oszukujmy się. Są w bardzo trudnej sytuacji. 59 min. GOOOOOOL! Czy to rozstrzygające trafienie? Griezmann wyłożył piłkę przed pole karne.Tam dobrze ustawiony był Pogba, który prawą nogą oddał mocny strzał i wpakował piłkę do siatki!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018530251650060288 57 min. Chorwaci bardzo starają się przejąć inicjatywę, oglądamy sporo walki w środkowej strefie. 55 min. Pierwsza zmiana w tym spotkaniu. Nzonzi zastąpił Kante. Tak zdecydował Didier Deschamps. 53 min. A na boisku widzimy teraz... kilku kibiców, którzy przedostali się przez barierki. Natychmiast zostali wyprowadzeni przez służby porządkowe. 52 min. MBAPPE! Mieliśmy próbkę jego możliwości biegowych, ale Chorwaci powstrzymali go w ostatnim momencie! 50 min. Chorwaci walczą o wyrównanie! Francuzi schowani na własnej połowie. 49 min. Kilka statystyk z pierwszej połowy.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018523862139637760 48 min. REBIĆ! Bardzo mocny strzał, Lloris wybił piłkę na rzut rożny. 47 min. Vrsaljko! Zagranie w szesnastkę, ale nikt nie zamknął tej akcji. Po chwili akcja z drugiej strony i strzał Griezmanna w sam środek bramki. Wracamy do gry! Czy to ostatnie 45 minut tego finału? 45+3 min. Przerwa! Za nami kapitalne 45 minut, Francuzi są bliżej Pucharu Świata. Miejmy nadzieję, że po zmianie stron będzie jeszcze więcej emocji!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018522753245351936 45+2 min. Posiadanie piłki:

Francja 39 %

Chorwacja 61 % 45 +1 min. 3 minuty doliczone! 45 min. Umtiti nie podnosi się z murawy. Ucierpiał w starciu z Lovrenem. 44 min. Dośrodkowanie w szesnastkę, piłka znalazła się pod nogami Lovrena. Był strzał, ale zablokowany przez jednego z Francuzów. 43 min. Przy piłce Chorwaci, będą mieli rzut wolny. 41 min. Hernandez ukarany żółtą kartką. 39 min. Trzeci gol, a to dopiero pierwsza połowa... Chorwaci już w natarciu!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018520204429623296 38 min. GOOOOOOL! Griezmann pewnie trafił do siatki! 36 min. RZUT KARNY DLA FRANCJI! Jednak Perisić zagrał piłkę ręką, co wykazały powtórki. 35 min. Francuzi sygnalizują zagranie ręką przez jednego z Chorwatów, to jest moment na VAR! 33 min. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018518706475950081 30 min. Mbappe złapany na spalonym. 28 min. GOOOOOOL! Co za odpowiedź Chorwatów! Perisić dostał piłkę w szesnastkę, przełożył na drugą nogę i huknął nie do obrony! 27 min. Żółta kartka! Kante nieprzepisowo zatrzymał rywala i całą kontrę Chorwatów. 25 min. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018516224534306816

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018516768413896705 24 min. Lloris wyszedł w górę i piąstkował piłkę. Po chwili jeden z "Ognistych" uderzył mocno, ale bardzo niecelnie. 23 min. Rzut wolny dla Chorwatów, będzie szansa na dośrodkowanie! 21 min. Jak odpowiedzą Chorwaci? Na razie to Francuzi pozostają przy piłce. 19 min. GOOOOOOOOOL! Griezmann dośrodkował piłkę z rzutu wolnego, ta niefortunnie przeleciała po głowie Mandzukicia i wpadła do siatki! 17 min. Mbappe "zatańczył" z piłką w polu karnym, ale ostatecznie Chorwaci zatrzymali gwiazdora Trójkolorowych. 15 min. Okazja Chorwatów! Perisić dograł w szesnastkę, ale w porę zareagował Umtiti. 14 min. Długie zagranie do Giroud, ale reprezentant Francji nie doszedł do piłki. 13 min. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018513763752992774 12 min. Zagranie Rakiticia do Perisicia, który niedokładnie przyjął piłkę. Grę wznowi Lloris. 10 min. Niedokładne zagranie Perisicia w szesnastkę, a szkoda! Gdyby jeden z jego kolegów znalazł się przy piłce, byłoby bardzo groźnie. 9 min. Na razie to Chorwaci są w gazie, a Francuzi jedynie się bronią! 8 min. Rzut rożny dla Chorwatów. Strinić przepychał się z rywalem w szesnastce. 6 min. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018511510199521280 5 min. Dośrodkowanie w szesnastkę Trójkolorowych, ale Francuzi oddalili zagrożenie spod własnej bramki. 3 min. Umtiti zablokował Perisicia. Chorwaci na połowie rywali. Zaczynamy walkę o Puchar Świata! 16:57 https://twitter.com/BoniekZibi/status/1018509765813637120 16:55 https://twitter.com/TygodnikWPROST/status/1018507288565428224 16:54 I ruszyli! Czas na hymny i za moment gramy! 16:50 Philipp Lahm razem z modelką Natalią Vodianovą wnieśli Puchar Świata!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018512163806351362 16:46 Za nami ceremonia zakończenia rosyjskiego mundialu. Boisko opuścili już artyści, to już ostatnie odliczanie przed pierwszym gwizdkiem!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018507110869499905 16:35 Zobaczcie, jak wygląda strefa kibica w Paryżu!

https://twitter.com/IndyFootball/status/1018495836169428992 16:34 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018501580658741248 16:22 https://twitter.com/TygodnikWPROST/status/1018500877496156160 15:52 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018490702232211456 15:27 Znamy już składy na finał MŚ w Rosji!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018486422154760193 15:15 Przypominamy naszą zapowiedź dzisiejszego finału.

https://twitter.com/TygodnikWPROST/status/1018383743059419136 15:06 https://twitter.com/UEFAEURO/status/1018481906797735936

Za nami 63 spotkania rozegrane w ramach mundialu w Rosji. Francja od początku była wskazywana jako jeden z faworytów do gry w finale, jednak to, co zrobili Chorwaci można traktować jak ogromną niespodziankę. „Vatreni” piszą w Rosji swoją piękną historię. Już poprawili wynik z 1998 r., kiedy zajęli trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata we Francji. Wtedy Chorwaci przegrali mecz o finał z… Francuzami. W niedzielę będą mieli okazję do wyrównania rachunków sprzed lat.

„Trójkolorowi” po awansie z fazy grupowej odesłali do domu Argentynę, Urugwaj i Belgię. W finale mundialu zagrają po raz pierwszy od 2006 r., kiedy w najważniejszym starciu ulegli Włochom. Teraz podopieczni trenera Didiera Deschampsa są faworytami, ale czy rzeczywiście uda im się zatrzymać rozpędzonych Chorwatów?

Możliwe wyjściowe jedenastki:

Francja: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Paul Pogba, Ngolo Kante - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud.

Chorwacja: Danijel Subasić - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinić - Ivan Rakitić, Marcelo Brozović - Ante Rebić, Luka Modrić, Ivan Perisić - Mario Mandzukić.