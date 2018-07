NA ŻYWO: Francja - Chorwacja

Za nami 63 spotkania rozegrane w ramach mundialu w Rosji. Francja od początku była wskazywana jako jeden z faworytów do gry w finale, jednak to, co zrobili Chorwaci można traktować jak ogromną niespodziankę. „Vatreni” piszą w Rosji swoją piękną historię. Już poprawili wynik z 1998 r., kiedy zajęli trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata we Francji. Wtedy Chorwaci przegrali mecz o finał z… Francuzami. W niedzielę będą mieli okazję do wyrównania rachunków sprzed lat.

„Trójkolorowi” po awansie z fazy grupowej odesłali do domu Argentynę, Urugwaj i Belgię. W finale mundialu zagrają po raz pierwszy od 2006 r., kiedy w najważniejszym starciu ulegli Włochom. Teraz podopieczni trenera Didiera Deschampsa są faworytami, ale czy rzeczywiście uda im się zatrzymać rozpędzonych Chorwatów?

Możliwe wyjściowe jedenastki:

Francja: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Paul Pogba, Ngolo Kante - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud.

Chorwacja: Danijel Subasić - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinić - Ivan Rakitić, Marcelo Brozović - Ante Rebić, Luka Modrić, Ivan Perisić - Mario Mandzukić.