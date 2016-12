Ghost zagrają w Polsce! Ogłoszono trasę po Europie

Koncerty w ramach trasy Popestar to echo echem wyjątkowego występu, jaki odbył się w marcu w legendarnym londyńskim Palladium – światowej sławy teatrze usytuowanym w sercu West Endu. Jeden z zaplanowanych koncertów odbędzie się w Warszawie. 21 kwietnia 2017 roku Ghost zagrają w warszawskiej Stodole. Bilety na polski koncert Ghost wejdą do sprzedaży 29 listopada o godz. 10:00 na stronach Live Nation oraz Stodoły.

Podczas koncertów Ghost wykona psalmy ze swojej EP-ki Popestar – dostępnej na CD, winylu oraz w formatach cyfrowych, a wydanej przez Spinefarm Records/Loma Vista Recordings we wrześniu br. Są to utwory uzupełniające ich ostatni pełny longplay Meliora. EP poza nową kompozycją zawiera covery utworów Echo and the Bunnymen, Simian Mobile Disco, Eurythmics oraz Imperiet. Ostatni album, Meliora, który miał swoją premierę w sierpniu 2015 roku, spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyków i świetnie radził sobie na listach przebojów na całym świecie, osiągając między innymi 8 miejsce na liście Billboardu oraz 23 miejsce w Wielkiej Brytanii.

EP-kę można kupić na iTunesie oraz Amazonie.