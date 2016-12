Konkurs: Wygraj świąteczną płytę Matta Duska „Old School Yule!“

W te święta Matt Dusk, utytułowany artysta, który wprawiał nas w doskonały nastrój swoim bestsellerowym przebojem „Good News”, znów wywoła uśmiech na twarzy nawet największego ponuraka przez radość w stylu retro, zawartą na nowym albumie Old School Yule!

Jeśli cenisz szlachetność stylu retro, to nowy album Duska jest właśnie tym czego potrzebujesz w te święta! Szesnaście nagrań z „Old School Yule!” to najpopularniejsze świąteczne standardy, a wśród nich takie perły jak „White Christmas” czy „Jingle Bells”. Razem udamy się na przejażdżkę (saniami, jak w „Sleigh Ride”) ku przyszłości którą kryje Nowy Rok, z ulubionymi klasykami i łagodnymi skrętami w stronę nowych piosenek. Nowy album zawiera także premierowy, oryginalny świąteczny hit, „Snowed in with you”, który wyszedł spod pióra samego Matta.

Z okazji mikołajek "Wprost" zorganizowało konkurs, w którym można wygrać właśnie płytę „Old School Yule!“. By ją otrzymać, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Z którymi polskimi artystami współpracował dotychczas Matt Dusk? (Wystarczy podać jednego z nich).



Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: konkurs@wprost.pl.

„Old School Yule!“

Bożonarodzeniowy album Old School Yule! (Dawne Święta) otuli Cię uroczystym klimatem pamiętanym sprzed lat. Jest utrzymany w szybkim tempie kuligu z czasów, kiedy śnieg był nie tylko w tekstach piosenek, ale leżał w miastach i na wsiach przez całą zimę. – Chciałem nagrać album, którego słuchanie sprawi, że poczujesz świąteczny klimat jak na płytach Bing‘a Crosby‘ego – mówił Matt podczas swojej trasy w Ameryce.