Nie żyje Rick Parfitt, gitarzysta Status Quo. Miał 68 lat

Parfitt zmarł w Hiszpanii w wieku 68 lat. Muzyk trafił do szpitala w w czwartek, 22 grudnia. Jako przyczynę śmierci BBC wskazuje ostrą infekcję.

Rick Parfitt trafił do założonego w 1962 roku Status Quo (początkowo kapela nazywała się The Spectres) w 1967 roku. W tym samym roku grupa zaczęła występować pod nazwą Status Quo. Pomimo licznych zmian w składzie zespołu, Parfitt był drugim członkiem kapeli, po Francisie Rossim, pod względem stażu. Muzyk był współautorem takich hitów kapeli jak „In The Army”, „Whatever You Want” czy „Again and Again”.

W 1997 roku Parfitt musiał poddać się operacji serca, od jakiegoś czasu, właśnie ze względów zdrowotnych, nie występował ze Status Quo. Za swoją artystyczną działalność wraz z Francisem Rossim został uhonorowany tytułem oficera Orderu Imperium Brytyjskiego.