Paul McCartney pozwał Sony. Chce odzyskać prawa autorskie do piosenek The Beatles

Amerykańskie prawo o ochronie praw autorskich z 1976 roku zakłada, że artyści mogą ubiegać się o odzyskanie praw do swoich utworów 35 lat od ich premiery i 56 lat w przypadku utworów, które ktoś odkupił przed 1978 rokiem.

Jak pisze The Guardian, The Beatles odsprzedało prawo do swoich utworów kilku firmom, które są teraz w posiadaniu ATV, firmy którą w 1985 roku przejął Michael Jackson. Król popu połączył później ATV z Sony. W 2016 roku, prawa posiadane przez ATV zostały sprzedane za 750 tysięcy dolarów firmie Sony Corp.

Paul McCartney już w październiku poinformował Sony o swoim zamiarze odzyskania praw autorskich do piosenek The Beatles. Jak można jednak przeczytać w pozwie, wówczas nieco wcześniej podobną sprawę wytoczył Sony/ATV zespół Duran Duran i chciano doprowadzić tę sprawę do końca.