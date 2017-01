Fisz Emade Tworzywo, Fismoll, Bownik i Organek gwiazdami 11. Trójkowej Offensywy de Luxe

– To już jedenasta edycja „Offensywy De Luxe”. I znów będzie miała imponujący skład – zapowiada Piotr Stelmach, gospodarz wieczoru. I od razu dodaje: – Fisz Emade Tworzywo pierwszy raz wystąpią z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego i zaprezentują utwory z najnowszego albumu „Drony”. Z kolei Fismoll po wydaniu EP-ki „Abandoned Stories” zamyka występem w Trójce kolejny etap swojej artystycznej wędrówki, a my spróbujemy otworzyć dla niego kolejny, co najmniej równie udany rozdział.

Również zespół Bownik przygotowuje kolejną płytę, mimo że od premiery debiutanckiego albumu minęło tylko kilka miesięcy. Podczas Offensywy De Luxe to trio po raz pierwszy zaprezentuje piosenki wykonywane po polsku. A wreszcie Organek, czyli pierwszoplanowa postać rodzimego rock’n’rolla – na swój koncertowy set przy Myśliwieckiej zaprosił on duet Smolik / Kev Fox. Nie wiemy, co kombinują, ale wiemy, że… kombinują. I na scenie Muzycznego Studia im. Agnieszki Osieckiej pojawią się razem.

Wszyscy uczestnicy „Offensywy de Luxe” otrzymają od Piotra Stelmacha prestiżowe nagrody, czyli „Szczoty”.

Transmisja koncertu na antenie Trójki w piątek 27 stycznia od godz. 22.05.

Audycji „Offensywa” Piotra Stelmacha można słuchać w Trójce w każdy piatek od godz. 23.05.