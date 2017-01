„Biała magia” to pierwszy polski singiel Oli Gintrowskiej. Piosenkarka, która debiutowała jesienią 2015 roku, wreszcie dała się namówić do nagrania polskiego utworu. Tekst napisała sama we współpracy z Błażejem Domańskim i sięgnęła po muzykę sprawdzonego kompozytora, autora jej pierwszego hitu, Roberta Jansona.

Napisana wspólnie z Domańskim i Jansonem poetycka i liryczna „Biała magia” jest utworem zupełnie różnym od dotychczasowego repertuaru Oli i pokazuje jej znakomity warsztat wokalny oraz unikalną barwę głosu i jego możliwości. Pierwszy polski singiel Oli Gintrowskiej opowiada o nadziei na istnienie idealnego, wymarzonego partnera. Teledysk został nakręcony przez samą artystkę i jej najbliższych według jej pomysłu i scenariusza. „W przypadku moich poprzednich teledysków zawsze była angażowana profesjonalna ekipa, najlepsze kamery i super reżyserzy jak np. Sasha Samsonova przy,,Best that I've felt”. Przy „Białej Magii” było inaczej, reżyserią i całym pomysłem zajęłam się ja, a za kamerą, a właściwie kamerką GoPro, stawali członkowie mojej rodziny i przyjaciele” – opowiada Ola. W teledysku mężczyzna-bohater tekstu, pojawia się tylko domyślnie, jest operatorem kamery, który w bajkowej wakacyjnej scenerii nagrywa sceny ze wspólnego wyjazdu. W śnieżny zimowy dzień jego ukochana wspomina lato i cudowne, spędzone wspólnie chwile, siedząc samotnie z kubkiem cieplej herbaty przed monitorem. „Myślę, że wiele dziewczyn, kobiet będzie mogło odnaleźć w tej historii siebie” – mówi Ola. Ola, która zadebiutowała w Polsce piosenką „Missing” i wystąpiła w polskich eliminacjach do konkursu Eurowizji 2016, od początku ubiegłego roku sukcesywnie rozwija swoją karierę w USA. Była jedyną Polką na tegorocznej gali Grammy Awards, pojawiła się również na Billboard Music Awards. Latem premierę miał jej pierwszy taneczny hit „Best That I've Felt”, a tuż przed karnawałem, na rynek trafił kolejny klubowy hit pt.: „Rowdy”. W USA Ola nagrywa jako O.L.A. Wokalistka ukończyła wydział śpiewu operowego, a następnie studiowała sztukę dramatyczną na Kingston University w Londynie. Występowała m.in. w spektaklach musicalowych i burleskowych w Londynie oraz na galach i koncertach, gdzie prezentowała utwory z repertuaru klasycznego. Na początku grudnia wzięła udział w koncercie „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” poświęconego pamięci jej bliskiego krewnego, Przemysława Gintrowskiego, gdzie zaśpiewała przejmujące „Przesłuchanie anioła” i liryczny „Powrót”. Ola nie stroni od wielkiego ekranu, zagrała m.in. w dramacie Barbary Sass „W imieniu diabła”, wzięła też udział w najnowszej produkcji Jana Kidawy-Błońskiego „Gwiazdy”, którego premiera zapowiadana jest na pierwszą połowę tego roku.