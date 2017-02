Grammy 2017 rozdane. Polak wśród wyróżnionych

Statuetkę za „Nagranie roku”, „Piosenkę roku oraz „Najlepszy album pop” otrzymała Adele. Najlepszym nowym artystą został Chance The Rapper. Nagrodę za najlepszy teledysk zgarnęła Beyonce. Z kolei za „Najlepszy występ rock” wyróżniony został David Bowie.

Wśród nagrodzonych nie zabrakło polskiego akcentu. Statuetkę otrzymał kompozytor i dyrygent Krzysztof Penderecki za płytę „Penderecki conducts Penderecki, vol. 1”.

Pozostałe wyróżnienia:

Najlepszy występ metal: „Dystopia" — Megadeth

Najlepsza piosenka rock: „Blackstar" — David Bowie

Najlepszy album rock: Tell Me I'm Pretty — Cage The Elephant

Najlepszy album alternatywny: Blackstar — David Bowie

Najlepszy występ rap: "No Problem" — Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

Najlepsza piosenka rap: „Hotline Bling” — Aubrey Graham & Paul Jefferies (Drake)

Najlepszy album rap: Coloring Book — Chance The Rapper

Najlepszy producent: Greg Kurstin

Najlepsza piosenka do filmu: „CAN’T STOP THE FEELING!” – Justin Timberlake

Najlepszy soundtrack: Miles Ahead – Miles Davis & Various Artists

Najlepsza płyta współczesnego R&B: Lemonade – Beyoncé

Najlepsza piosenka R&B: Lake By The Ocean – Maxwell

Najlepsze wykonanie tradycyjnego R&B: Angel – Lalah Hathaway

Najlepsze wykonanie R&B: Cranes In The Sky – Solange

Najlepszy taneczny/elektroniczny album: Skin – Flume

Najlepsze nagranie dance: Don’t Let Me Down – The Chainsmokers feat. Daya

Najlepsze wykonanie pop przez duet/grupę: Stressed Out – Twenty One Pilots

Najlepsze solowe wykonanie country: My Church

Najlepsze zremiksowane nagranie – muzyka rozrywkowa: Tearing Me Up (RAC Remix)

Najlepsza składanka ze ścieżką dźwiękową z kina, telewizji lub innych mediów wizualnych: Miles Ahead

Najlepszy album pop latynoski: Un Besito Mas

Najlepszy album folk: Undercurrent

Najlepsze wykonanie country przez duet lub grupę: Jolene

Najlepszy film muzyczny: The Beatles: Eight Days a Week

Najlepszy album, jazz instrumentalny: Country for Old Men

Najlepsze solowe wykonanie, wokalna muzyka poważna: Schumann: Liederkreis; Frauenliebe und Leben; Berg: Sieben frühe Lieder

Najlepsze solowe wykonanie, wokalna muzyka poważna: Shakespeare Songs

Najlepsza okładka albumu: Blackstar

Najlepszy album wokalny, pop tradycyjny: Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin

Najlepszy album, americana: This Is Where I Live

Najlepsza aranżacja instrumentalna: You and I

Najlepszy album, muzyka komediowa: Patton Oswalt: Talking For Clapping

Najlepszy album, pop instrumentalny: Culcha Vulcha

Najlepsza piosenka, country: Humble and Kind

Najlepszy album, bluegrass: Coming Home

Najlepszy album, muzyka świata: Sing Me Home

Najlepszy album, electronica/dance: Skin

Najlepszy album, reggae: Ziggy Marley

Uroczystość rozdania nagród odbyła się w Los Angeles, a poprowadził ją znany z programu Carpool Karaoke James Corden. Nagroda Grammy jest przyznawana co roku przez amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji za osiągnięcia w muzyce.