Rod Stewart to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów świata. W trakcie swojej kariery sprzedał ponad 250 milionów płyt, zagrał ponad 2 000 koncertów w 45 krajach na 5 kontynentach. W latach 90-tych został wprowadzonych do Rock and Roll Hall of Fame, gdzie gości wśród takich sław światowej muzyki ja m.in.: Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan, Stevie Wonder, The Rolling Stones, Johny Cash, Bruce Springsteen, czy zespół Queen. Z kolei w 2006 roku artysta został zaliczony do 100 najlepszych wokalistów wszech czasów.

Polscy fani również doceniają talent oraz wkład muzykę brytyjskiego wokalisty. Wystarczy przypomnieć akcję koncertową, którą wielbiciele artysty przygotowali podczas łódzkiego koncertu w Atlas Arenie. Ponad 12 tysięcy serduszek z napisem „We Love You Rod” zostało uniesione ku górze w trakcie trzeciego utworu. Tego rodzaju inicjatywa nie tylko połączyła wszystkich fanów podczas tego koncertu, ale też wytworzyła niezapomnianą atmosferę.

Jak się okazało, artysta zachwycony reakcją publiczności postanowił powrócić do naszego kraju na dwa wyjątkowe koncerty. Pierwszych z nich odbędzie się 19 lutego w hali TAURON Arena Kraków, a drugi, 21 lutego, w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie.

Co ciekawe Rybnik, Kraków oraz Gdańsk poszły za przykładem płynącym z centrum naszego kraju i w tym magicznym walentynkowym dniu wyznały miłość legendarnemu artyście. Na jednym z ekranów na Stadionie Miejskim w Rybniku pojawił się napis „Rod, wróć do nas”, natomiast TAURON Arena uraczyła wszystkich napisem „Kraków kocha Roda Stewarta”. Północną część Polski dumnie reprezentuje ERGO ARENA z napisem „Rod, tęsknimy” tym samym nawiązując do koncertu z 2007 roku, gdy brytyjski wokalista zagrał na terenie Stoczni Gdańsk.

Rod Stewart w utworze „I Don't Want To Talk About It” śpiewa: „Jeśli ja zostanę tutaj, czy posłuchasz mojego serca?”. W kraju na Wisłą artysta nie musi się obawiać nieodwzajemnionego uczucia, ponieważ cała Polska kocha Roda Stewarta!

Rod Stewart wystąpi w krakowskiej hali TAURON Arena Kraków w niedzielę, 19 lutego. Z kolei w gdańsko-sopockiej ERGO ARENA zaśpiewa we wtorek, 21 lutego. Wejściówki na koncerty można nabywać poprzez stronę prestigemjm.com, eBilet.pl oraz w sieci salonów Empik na terenie całego kraju.