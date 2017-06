Pogrzeb Zbigniewa Wodeckiego. Rodzina artysty zwróciła się z apelem

Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Wodeckiego rozpoczną się mszą żałobną w Bazylice Mariackiej w Krakowie o godzinie 12:00 30 maja 2017 roku. Kościelna ceremonia będzie miała charakter prywatny. O godzinie 14:00 odbędzie się pożegnanie na Cmentarzu Rakowickim.

Apel rodziny

Równocześnie, rodzina zmarłego artysty zwróciła się do mediów z prośbą o to, by w trakcie uroczystości pogrzebowych nie próbować przeprowadzać z nimi wywiadów. „Prosimy także, aby podczas trwania żałoby po śmierci naszego Męża i Taty, nie organizować bez naszej wiedzy i zgody żadnych wydarzeń artystycznych wykorzystujących jego twórczość, nazwisko oraz wizerunek. Prosimy o uszanowanie naszej żałoby” – zaapelowano.

Pogrzeb artysty może być także okazją do wsparcia Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, gdyż rodzina poprosiła, by zamiast kwiatów i wiązanek przekazywać datki na tę instytucję.

Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja w wyniku komplikacji, które pojawiły się w trakcie operacji wstawienia by-passów przeprowadzanej 5 maja bieżącego roku.

Zbigniew Wodecki

Zbigniew Wodecki był piosenkarzem, instrumentalistą (skrzypce, trąbka, fortepian), kompozytorem, aktorem i prezenterem telewizyjnym. Znany z przebojów „Chałupy Welcome to”, „Lubię wracać tam, gdzie byłem”, „Zacznij od Bacha”, „Opowiadaj mi tak” i „Izolda”, jak również dzięki polskim wersjom utworów z filmów animowanych Pszczółka Maja oraz Rudolf czerwononosy Renifer.

Pierwotnie, od końca lat 60., związany z kabaretami Piwnica pod Baranami i Anawa, a także z orkiestrą symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną. W latach 1968–1973 akompaniował Ewie Demarczyk.

W 1972 roku zadebiutował jako piosenkarz na festiwalu w Opolu. Odniósł sukcesy na wielu festiwalach (Rostock, Praga, Słoneczny Brzeg – nagroda za wykonanie piosenki bułgarskiej w 1984 roku, Sopot).