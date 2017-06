Zmarł Gregg Allman. Założyciel legendarnej rockowej grupy miał 69 lat

„Pogrążeni w głębokim smutku przekazujemy, że Gregg Allman, założyciel The Allman Brothers Band, zmarł w swoim domu w Savanah w stanie Georgia” – przekazali członkowie zespołu na Facebooku.

„Gregg zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi w ciągu kilku ostatnich lat. W tym czasie uważał, że niezbędne do uleczenia go jest granie muzyki ze swoimi braćmi i dla swoich ukochanych fanów. Podnosiło go to na duchu i motywowało do dalszego działania w najtrudniejszych chwilach” – wyjaśniono dalej.

„Straciłem przyjaciela, a świat stracił genialnego pioniera muzyki. Był hojną i czułą duszą z najlepszym śmiechem, jaki kiedykolwiek słyszałem. Jego miłość do rodziny i członków zespołu była inspirująca, podobnie jak jego miłość do fanów. Gregg był niesamowitym partnerem i jeszcze lepszym przyjacielem. Będzie nam wszystkim go bardzo brakowało” – przekazał manager Allmana i jego bliski przyjaciel Michael Lehman.

Gregg Allman to amerykański muzyk rockowy i bluesowy, piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów. Założył zespół The Allman Brothers Band, w którym w 1995 roku wstąpił do panteonu Rock and Roll Hall of Fame.