Konkurs „Elton John: The Cut” rozwiązany! Zobaczcie zwycięskie teledyski do kultowych piosenek artysty

70. Urodziny, 25 rocznica utworzenia Elton John Aids Foundation oraz 50 lat współpracy z Berniem Taupinem – to wspaniałe okazje do sięgnięcia do twórczości tego wybitnego muzyka. Z okazji tej ostatniej rocznicy, w grudniu, artysta ogłosił wraz z serwisem YouTube, konkurs na stworzenie zupełnie nowych, premierowych teledysków do trzech hitów z początku lat 70., które nie doczekały się dotąd ilustracji video. Projekt „Elton John: The Cut“ miał na celu wyłonienie kreatywnych artystów, którzy wyprodukują 3 klipy, z wykorzystaniem zupełnie różnych technik. W „Bennie and the Jets“ miała się pojawić choreografia, „Rocket Man“ miał być animacją, a „Tiny Dancer“ teledyskiem akcji.

Prace napłynęły z ponad 50 krajów. Zwycięskie teledyski wybrało jury, w którym zasiedli oczywiście Elton John oraz Bernie Taupin, a także osobowości ze świata filmu. Kilka dni temu, 22 maja, klipy laureatów miały swoją premierę podczas festiwalu w Cannes. Kto znalazł się w gronie zwycięzców?

Irański filmowiec i uchodźca Majid Adin stworzył nową, piękną, bardzo wzruszającą i osobistą interpretację “Rocket Man”. To historia o podróży, samotności i nadziei.

Jack Whiteley oraz Laura Brownhill opowiedzieli własną wersję powstania zespołu “Bennie and the Jets”, o którym śpiewa Elton John. Ich futurystyczny klip oparty jest na zapierającej dech w piersiach choreografii oraz modzie nawiązującej do stylistyki science-fiction.

Z kolei Max Weiland stworzył inspirowany Kalifornią teledysk do „Tiny Dancer”. Obraz prezentuje życie w Los Angeles z perspektywy rozmaitych ludzi jadących samochodem i słuchających piosenki Eltona Johna w radiu.

Jak podsumował tę akcję Elton John? – Jestem naprawdę wzruszony i zaskoczony tymi interpretacjami naszych piosenek i chylę czoła przed artystami, którzy brali udział w procesie powstawania tych dzieł. Przyszłością twórczości jest bez wątpienia wspólne działanie oraz łączenie sztuk i technologii. To było fantastyczne doświadczenie otworzyć się z naszymi dokonaniami na kolejne pokolenie kreatywnych i utalentowanych ludzi oraz dzielić się tymi doznaniami ze światem dzięki serwisowi YouTube – powiedział.



Poniżej link do video, który jest krótką relacją z obrad, werdyktem jury oraz prezentacją zwycięzców – autorów tych oryginalnych i pięknych teledysków.